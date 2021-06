Interinatges

Les Plataformes i col·lectius d’interines de Catalunya reclamen la reunió pendent amb la nova Consellera de Funció Pública l’Honorable Laura Vilagrà.

Aquest dimarts una representació de temporals i interines en abús de temporalitat, lliuraran de nou el manifest que ja van registrar el passat 1 de juny al registre de la Presidència, demanant a la Consellera de Funció Pública que cal que es passi de les paraules i acords, als fets JA!

Plataformes i sindicats signants del manifest han decidit sumar forces per exigir mesures protectores pel personal públic mentre es tramita, aprova i apliqui la "PROPOSICIÓ DE LLEI D’ESTABILITZACIÓ DE LES TREBALLADORES INTERINES I TEMPORALS DEL SECTOR PÚBLIC CATALÀ" prevista abans de que finalitzi el 2021.

La PROPOSICIÓ DE LLEI , elaborada i presentada per la CUP, amb el suport d’ERC i de JUNTS, comença a caminar entrant en l’ordre del dia de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya, el passat 8 de juny

La Junta de Portaveus va acordar l’assignació de les proposicions de llei presentades a la Comissió que les tramitarà i l’obertura del termini d’esmenes a la totalitat.

Aquesta llei senzilla i clara, pretén donar solució a l’abús de temporalitat en el que es troben moltes treballadores temporals i interines, estabilitzant a les persones en els seus llocs de treball, regulant així la sanció a l’Administració mitjançant el que ha volgut eludir amb les seves actuacions abusives i que no és res més que el que es coneix com LA FIXESA per la transformació dels contractes o nomenaments temporals o interins en fixos, amb els mateixos drets i amb subjecció al mateix règim d’estabilitat i inamobilitat que regeix per la funció pública de carrera comparable, sense adquirir aquesta condició i donant compliment al que disposa la sentència del TJUE de la Unió Europea de 19 de març de 2020 i la resta de jurisprudència europea.

Ara be, perquè una cosa es pugui transformar, en aquest cas un contracte o nomenament, és necessari que aquest es mantingui actiu, per tant és imprescindible un compromís de garantia per part de la Conselleria i tot el govern, de que totes aquelles persones amb contractes o nomenaments en abús de temporalitat, això és, en termes generals el personal amb temporalitat superior a 3 anys de servei, no veuran afectada la seva plaça per aquells processos selectius que continuïn endavant, ja siguin de nou accés o pels reservats a personal fix, com concurs de trasllat, promoció interna, canvi de destinació, reingressos…, mentre es tramita, aprova i aplica la proposició de llei de o mentre no es legisli per alguna altra via, la sanció a l’abús a la temporalitat i/o mesures compensatòries a les víctimes de l’abús ja comès que donin compliment a la Directiva 1999/70/CE del Consell i Acord Marc i resta de jurisprudència europea.

És evident que perquè aquest compromís sigui possible, es imprescindible determinar quines son les persones que es troben en aquesta condició d’abús de temporalitat i que cal excloure-les, a elles i les places que ocupen, d’aquells processos selectius que segueixen endavant i que segons la normativa, novament confirmada per la passada STJE de 3 de juny no poden incloure a aquest personal que està en abús.

Per evitar mals de difícil reparació des de Funció Pública, amb el suport de tot el govern, caldrà garantir la continuïtat i el vincle amb l’Administració, de tot el personal públic susceptible d’estar en situació d’abús. perquè sigui possible aplicar la transformació d’aquesta vinculació en fix o se li apliqui la compensació que finalment es determini d’acord al dret de la Unió.