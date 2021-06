Escola valenciana

La ReTrobada 2021 del Campello ret homenatge al sistema educatiu pel seu esforç durant la pandèmia

La ReTrobada 2021 d’Infantil i Primària de l’Alacantí s’ha celebrat aquest 1 de juny de 2021 al Campello, amb un homenatge al sistema educatiu “per l’esforç realitzat els darrers dos cursos, amb motiu de la situació sanitària”.

El CEIP Rafael Altamira del Campello ha acollit l’acte, amb el lema «llavors de futur», i en el qual han participat totses les escoles amb ensenyament en valencià de la comarca de l’Alacantí. La ReTrobada ha començat amb la lectura del manifest de les ReTrobades d’escoles en valencià ‘La llavor del valencià’.

A continuació, ha tingut lloc l’homenatge al sistema educatiu, que va haver de reinventar-se el passat curs, I posar “tota la intel·ligència, saviesa, voluntat i estima, per poder continuar en una de les tasques més importants en eixe moment després de la sanitària, poder continuar amb la formació de milers de xiquets i xiquetes per continuar la tasca educativa, l’únic model que aconsegueix trencar barreres socials, econòmiques, etc.”.

“L’actual curs tampoc no ha estat gens fàcil, però com sempre el sistema educatiu (mestres, famílies, i el més important xiquetes i xiquets), han fet un esforç per poder cursar un curs amb la màxima normalitat dins de la situació pandèmica que encara ens trobem”.

La Cívica - Escola Valenciana de l’Alacantí ha homenatjat cinc docents de la comarca que s’han jubilat durant els cursos 2019/2020 i 2020/2021 i que han demostrat una llarga trajectòria professional al peu de canó, en defensa de l’escola, dels valors que representen les escoles que participen en les Trobades, per la seua defensa del valencià. Les persones homenatjades són Maria Jesus Díaz, del CEIP El Palmeral d’Alacant: Josep Antoni Pujol, del CEIP Rajoletes de Sant Joan d’Alacant: Miguel Andreu, del CEIP Enric Valor d’Alacant; Llum Sabater, del CEIP Rajoletes de Sant Joan d’Alacant; i M. Àngels Lucas, del CEIP Rafael Altamira del Campello.

A l’acte, s’ha enviat un missatge de suport, ànim i estima a la comunitat educativa del CEIP Mediterraneo d’Alacant pels moments que estan passant. Han acudit Francisco Torres, Vicerector d’Estudis, Qualitat i Llengües de la Universitat d’Alacant; Jaime Albero, Alcalde de Sant Joan d’Alacant; Dèlia Amorós, Vicepresidenta del Consell escolar valencià; Ginés Pérez, representant de l’Associació de directors d’infantil i primària; i representants sindicals del STEPV i CCOO.