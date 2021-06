Lluita institucional

La CUP Reus reclama un nou model policial per feminitzar la Guàrdia Urbana

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus portarà a ple una moció per refer el model de seguretat local a Reus. Concretament demanen un pla de treball per feminitzar la Guàrdia Urbana, “tant a nivell paritari com de model i d’organització”. També reclamem una xarxa estable i regulada de persones de referència a nivell comunitari per establir vincles comunicatius entre barris, ajuntament i guàrdia urbana. Per últim, insten al consistori a crear una comissió especial de treball sobre el model de seguretat local.

Pel que fa a la feminització del cos policial, la CUP assenyalen que no és una qüestió només quantitativa, sinó també qualitativa. El regidor Edgar Fernàndez defineix l’actual model de guàrdia urbana com “extremadament masculinitzat, reactiu, agressiu i vertical”. En aquest sentit, el grup anticapitalista defensa un model “molt més social, de proximitat, obert i amable”.

En aquesta línia, el grup municipal proposa estabilitzar la relació de veïns i veïnes amb el cos policial i l’ajuntament. Fernàndez lamenta que les persones de referència de determinats barris siguin aquelles que “acostumen a trucar de manera impulsiva”. Per això, considera que seria molt útil disposar d’una “xarxa regulada de persones de referència” per tal d’aproximar la guàrdia urbana als barris i donar resposta a les necessitats socials. Per tal de materialitzar-ho, la CUP finalment proposarà una comissió especial de treball per un nou model policial a la ciutat.