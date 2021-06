La CUP proposa que la Diputació de Girona s’adhereixi a l’Associació de municipis i entitats per l’energia pública (AMEP)

Els cupaires defensen que cal que les institucions apostin decididament per la sobirania energètica i demanaran al ple de juny que la Diputació es vinculi a l’AMEP.

La transició energètica s'està plantejant a escala global. La crisi climàtica i els compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle són arguments suficients per iniciar aquest procés de descarbonització de l'energia i de l'economia. El model energètic actual té uns costos molt elevats, econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones. Un dels aspectes rellevants de la transició energètica és el model de generació i distribució de l'energia elèctrica. El món local ha patit la coacció de les empreses distribuïdores, i són contínues les queixes per la manca d'informació i atenció als usuaris, i pels dèficits de la xarxa. Des de la formació cupaire recorden que en els darrers mesos s’ha sumat a comarques gironines un altre conflicte resultat del model energètic actual, que ha esclatat amb l’aparició d’un gran nombre de projectes de macroinstal·lacions de parcs generadors d’energies renovables com el projectat a Roses.



Per fer un front comú per pressionar a tots nivells el passat febrer es va crear l’Associació de municipis i entitats per l’energia pública. Aquesta iniciativa sorgeix de molts municipis que encara pateixen talls de subministrament, tant en l’àmbit rural per mancances en el servei de distribució, com en l’àmbit urbà pels problemes de manteniment de la xarxa. Molts d’aquests municipis es plantegen que per poder garantir el dret a l'accés a l’energia cal avançar en sobirania energètica transformant l’actual model energètic. Això passa per canvis en la generació i la comercialització de l’energia, però també recuperant el control democràtic de la xarxa de distribució.



Entre els seus objectius, l’AMEP vol donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquest objectiu, a més de desenvolupar accions per impulsar una transició energètica cap a un model just, democràtic i sostenible. És en aquest eix en què la Diputació de Girona podria tenir un paper clau, en tant que ens que té com a principal funció la de donar suport als municipis de la demarcació. Per aquest motiu la CUP sol·licitarà en el ple de juny que s’adhereixi a aquesta associació. En paraules de la diputada provincial Laia Pèlach: “valorem positivament actuacions fetes des de la Diputació com la promoció de comunitats locals d’energia, amb aquesta moció sol·licitem que facin un pas més i donin suport institucionalment a l’AMEP per fer front comú davant l’oligopoli que domina el sistema elèctric”