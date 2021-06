En defensa del territori

La CUP-NCG fa una crida a mobilitzar-se sota el lema "El Territori diu prou, salvem la natura"

Aquest matí, la CUP-NCG ha fet una crida a mobilitzar-se el proper 5 de juny a les 12h a Plaça Sant Jaume de Barcelona, on hi ha convocada una concentració amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. La mobilització, convocada per SOS Natura Catalunya, amb la col·laboració de la Xarxa d'Entitats Catalanes per una Transició Energètica i la Xarxa per la Sobirania Energètica, i sota el lema El Territori diu prou, salvem la natura, torna a portar la problemàtica de la implantació d'energies renovables a la capital catalana.

El diputat Xavi Pellicer, ha explicat que l'organització se suma a la mobilització i ha

assenyalat que "aquesta nova convocatòria és una mostra més del descontentament i l'oposició de gran part del territori a les agressions que suposa el desplegament del Decret 16/2019". En aquest sentit, Pellicer ha exigit celeritat al nou Govern en aplicar la moratòria acordada amb ERC i en derogar de forma urgent el Decret.

També ha recordat que "mentre no s’ha constituït el nou govern, la ponència ha continuat donant viabilitat a macroprojectes que amenacen patrimoni paisatgístic i natural, i el desenvolupament socioeconòmic de zones rurals". El cupaire ha assegurat que "el territori no pot esperar més" i que la moratòria i la derogació "és imprescindible si es vol apostar per una transició energètica respectuosa amb el territori i al servei de la ciutadania".