La CUP denuncia que la Diputació de Girona cedeixi material al Museo del Ejército español

Avui al ple de la Diputació de Girona la formació cupaire ha mostrat la seva disconformitat amb la cessió de la Diputació de Girona d’un llit de campanya antic al Museo del Ejército, situat a Toledo. El llit, que actualment es troba al Museu d’Història, ha de formar part d’una exposició sobre els Episodios Nacionales de Galdós.

La CUP ha denunciat aquesta col·laboració amb un museu destinat a promoure un discurs bèl·lic i d’exaltació de l’exèrcit espanyol, amb exposicions com l’actual de commemoració dels 100 anys de La Legión española que, segons posa en la descripció penjada al seu web, té per objectiu “transmitir a los visitantes los valores legionarios” i exalta figures com el el franquista Millán Astray, i que compta fins i tot amb una secció infantil amb diorames i joguines vinculades a la Legión.



La diputada Laia Pèlach en la seva intervenció ha demanat a la Diputació que faci prevaldre els valors de pau i es faci enrere amb aquesta cessió: “davant d’una petició d’aquest tipus hauríem de poder respondre que des d’aquesta institució es promouen valors de pau i solidaritat i que no volem contribuir a la promoció de l’exèrcit i a un museu contrari a aquests valors i que a més dóna cabuda a discursos antidemocràtics”.