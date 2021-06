En defensa del territori

La CUP aposta per la protecció de la platja Llarga i avançar en la seva renaturalització

La formació explica que la platja Llarga es troba protegida normativament per la Llei de Costes, Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i exposen que aquesta Llei atorga als ajuntaments “la gestió de la platja en termes de gestió de la seva neteja, concessió i explotació de serveis de temporada”. En aquest sentit, la consellera Inés Solé recorda que l’Ajuntament de Tarragona va realitzar un estudi sota el títol “Diagnosi i redacció d’un pla de gestió, planificació i recuperació del sistema platja, accessos i entorns de la platja Llarga”, on es preveuen accions a curt, mig i llarg termini. Amb tot, la regidora Solé argumenta la necessitat que aquestes accions “s’implementin amb una calendarització clara per a la millora ambiental i paisatgística del nostre litoral”.

La CUP exposa que, malgrat s’han dut a terme algunes accions de caire puntual associades a la gestió i manteniment, “calen altres actuacions integrals per apostar cap a un sistema de gestió integral amb finalitat d’adaptació al canvi climàtic i amb línies de deconstrucció i recuperació de la seva continuïtat i naturalitat”. Per una banda, les cupaires aposten per un canvi progressiu en la planificació i la gestió del conjunt del sistema, amb la finalitat de “mantenir les condicions actuals a la platja i millorar els sistemes naturals força antropitzats”. En aquest sentit, les anticapitalistes proposen crear un Pla de Gestió i Recuperació de tot el litoral tarragoní i incloure tota la platja Llarga dins de l’Espai d’Interès Natural “per dotar-lo d’una figura jurídica de protecció que inclogui l’Anella Verda – Blava de Tarragona”.

D’altra banda, la consellera Eva Miguel assenyala que, com ja apunta l’estudi realitzat per l’Ajuntament, el sector del Càmping les Palmeres “ha perdut tota la seva naturalitat en les darreres dècades, agreujada per l’efecte de la tempesta Gloria i per les actuacions de consolidació artificial”. És per aquest motiu que les cupaires proposen forçar el retrocés de les instal·lacions del càmping “per tal de recuperar al màxim la seva naturalitat i assolir la recuperació dels hàbitats dunars”, així com reforçar els sectors amb formes dunars efímeres i potencials “donant més naturalitat al paisatge litoral afavorint major naturalitat i resiliència a la zona”. A més, per la CUP aquesta seria una eina d’intervenció que ajudaria a la dignificació de l’activitat del càmping, “posant en valor el nostre litoral respectant la ciutat i el territori”.

Finalment, la formació destaca que en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, “es fan més necessàries que mai accions encaminades a revertir un model artificialitzat i turistificat dels sistemes litorals per fer-los espais biodiversos” on l’activitat humana sigui compatible amb l’acció pel clima, el manteniment de la vida submarina i dels ecosistemes terrestres.