Sabadell

La Crida assegura que un canvi de govern a Sabadell és possible i necessari

Ara fa dos anys de les eleccions municipals. La possibilitat de conformar un govern d’esquerres transformador va quedar truncat pels amiguismes i la vella política de cadires de sempre, malgrat que l’independentisme sumava 13 dels 27 regidores, i les esquerres transformadores 11 de 27 regidores, es va acabar conformant un govern amb una força de 10 de 27 regidors gràcies a les promeses personalistes, al “que hay de lo mío” i la política de despatxos de sempre, oblidant la ciutadania i el bé comú. Tanmateix, pensem que com va anunciar la nostra regidora aquest dimarts l’adéu del Ple de Lourdes Ciuró obre la porta a una nova oportunitat per la ciutat.

Albert Boada, portaveu de la Crida, ha exposat: “Volem tornar a posar damunt la taula que Junts per Sabadell va signar el 2019 que preferia un alcalde fidel a la República Catalana. Entenem que ara, amb els canvis a Junts i atès que no han tingut problema en donar suport a un govern del PSC des de fora del govern, pensem que s’obra una nova oportunitat per a la ciutat. Per això, emplacem a Junts per Catalunya a una reunió que ho faci possible els propers dies.”

“Així mateix, emplacem a les entitats ANC, Òmnium i el Consell per la República”, ha continuat el portaveu, “a manifestar-se sobre la opció de comptar amb una alcaldia republicana a la ciutat, per tal que Junts abandoni el camí del suport al 155.”

El PSC ha demostrat ser incapaç de governar i tenir un projecte que engresqui i projecti la Sabadell del futur i ha estat incapaç de trencar amb el seu passat corrupte més immediat. Per això és necessari plantejar mesures dràstiques per retornar el rumb a la ciutat i posar solucions que han de donar lloc al veritable debat de ciutat que tant ha reclamat Junts per Sabadell.

“Atès el fet que Podem no ha tingut fins ara cap problema en rebre el suport extern del grup municipal de Junts”, ha explicat Albert Boada, “i atès que Podem prioritza l'aliança amb forces de l’esquerra transformadora, cal que Podem es posicioni respecte a aquesta qüestió i expressi si té o no la voluntat d’iniciar un govern d'esquerra transformadora, i per tant, un executiu que defensi les necessitats de la ciutadania i el bé comú. Per consegüent, emplacem a Podem Sabadell a una reunió que ho faci possible els propers dies.”

El portaveu ha afegit: “Des de la Crida ja hem mantingut els primers contactes per canviar el rumb a la política municipal a la ciutat amb la principal força de la oposició i amb qui obrim converses per fer possible el mecanisme de canvi a l’executiu municipal per tal de consensuar un govern que treballi per la ciutat amb transparència, donant sortida a les necessitats d’aquesta nova etapa post pandèmia a la ciutat.”

“Per tot això fem una Crida als grups municipals ERC, Junts i Podem per treballar plegats per fer possible una alternativa de govern al costat de la classe treballadora i compromesa amb la República. Per això obrim una ronda de reunions fins al 15 de juny per fer possible un aquest govern d’esquerres i transformador”, ha conclòs Albert Boada.

Dotar Sabadell d'un projecte de ciutat

Si la pandèmia ens ha ensenyat una cosa, és que els serveis públics són els imprescindibles per donar resposta immediata quan tot s'atura, i atès el cas que s'està tornant a les males praxis que van portar a les finances municipals, els llocs de treball i les empreses públiques a caminar per la corda fluixa.

La regidora Nani Valero ha començat: “Cal tornar a posar els serveis públics en primera línia i l'administració municipal com a principal garant del benestar de la ciutadania. Cal tornar la confiança a la ciutadania i el teixit productiu després de la pitjor situació mai esperada, la pandèmia de la Covid-19, i acabar amb la inoperància d'un govern que no ha sabut donar resposta ni als treballadors i

treballadores, ni al petit comerç ni a la petita empresa de la ciutat, així com tampoc, ha consolidat cap mena de polítiques amb al tercer sector i l’economia social i solidària.”

“Cal tirar endavant polítiques d'habitatge ambicioses, tornar l'espai públic a la ciutadania, la pandèmia no pot ser una excusa per no cedir espais, per no recuperar els espais de màxima representativitat institucional com el Ple Municipal, cal afrontar l'etapa de més injecció econòmica per la ciutat amb els Next Generation i tirar endavant projectes de ciutat imprescindibles, consensuats amb la ciutadania i teixit social, com la Gran Via Universitària, el Parc del Nord i de les Aigües, el centre d'Innovació de Sallarès Deu, dotar de 20km de carrils bici la ciutat abans de final de mandat, i donar el màxim suport els serveis socials municipals de la ciutat per afrontar aquesta nou cicle polític post-pandèmia”, ha continuat Nani Valero.

Per concolure, la portaveu del grup municipal ha afirmat: “Cal tornar a un govern que defensi els valors democràtics de la República Catalana, un govern al qual no li faci por la opinió de la ciutadania, és a dir, un govern plenament compromès, de base municipalista, que avanci cap a un horitzó constituent de justícia social, i que defensi sempre qualsevol votació per poder decidir el futur.