ensenyament

L’oferta de places del Màster de Formació dels Professors de la UIB deixa massa gent fora

L’STEI Intersindical considera insuficient l’augment de places que la Conselleria d’Educació ha adjudicat a l’oferta del Màster de formació del professorat de la Universitat de les Illes Balears, perquè cada any massa gent en queda exclosa. Per a la propera convocatòria es preveu que en restin fora unes 200 persones.

També és una contradicció que manqui professorat de Llengua Catalana o Matemàtiques i que, a la vegada, es quedin fora del Màster persones que el volen fer d'aquestes especialitats.

Cal valorar com una dada positiva que fa 3 anys el nombre de places disponibles eren 250, i enguany seran 310. Per tant, hi ha hagut un augment de 60 places, un 24% més, en 3 anys. Però aquest increment queda curt.

Davant els arguments de la Conselleria que no hi ha prou candidats per a fer de tutors de les pràctiques de l’alumnat del Màster, el sindicat proposa mecanismes que facin molt més “atractiva” aquesta tasca. Entre d’altres, que s’augmenti el nombre d’hores de formació reconegudes per la Conselleria, a més de dotar-los d’una compensació horària i retributiva personal; que rescabali com cal l’esforç que suposa fer la tutoria de pràctiques.

L’STEI reivindica una vegada més la importància de la formació inicial del professorat, així com també de la seva formació permanent. Per això reclama a la Conselleria d’Educació perquè posi els mitjans que calgui per a garantir la formació dels futurs ensenyants. Aquesta és, sense cap dubte, la millor inversió per a la bona qualitat del nostre sistema educatiu.