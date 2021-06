L'AV del Turó de la Peira denuncia la deixadesa i manca d'inversió del govern de l'Ajuntament de Barcelona

Les veïnes i veïns del Turó de la Peira s'han quedat sense el Casal de la Gent Gran del carrer Doctor Pi i Molist per problemes endèmics a l'edifici. Des de l'AV del Turó de la Piera denunciem que el districte no hagi assumit les obres durant el tancament obligat per la pandèmia i reclamem la construcció de l'equipament previst a la 'Illa Q', on s'ha d'ubicar el nou Casal i l'oficina de Serveis Socials.

Per explicar els detalls sobre aquestes demandes, convoquem una roda de premsa el proper dimecres 16 de juny de 2021 a les 11 hores a la seu de la Favb.