1 D'OCTUBRE DEL 2017

Jutjaran diversos policies nacionals espanyols i un guàrdia civil per les càrregues de l'1-O a Girona i Aiguaviva

El Jutjat d'Instrucció 2 de Girona envia a judici per lesions o lesions lleus 27 policies nacionals i un guàrdia civil per les càrregues de l'1-O a diferents col·legis de Girona i a Aiguaviva.L 'únic agent de la Guàrdia Civil que envien a judici és un dels que van irrompre a la plaça d'Aiguaviva cap a dos quarts de quatre de la tarda. Al lloc, a prop de l'Ajuntament que era col·legi electoral, s'hi feia una arrossada popular on els assistents van ser ruixats amb gas lacrimògen.

En el cas de Girona, el jutjat separa en set peces les actuacions de la Policia Nacional als diferents col·legis electorals. Resol enviar fins a 27 agents a judici per les càrregues a l'SMO de Sant Narcís (3), a Taialà, (6), al Dalmau Carles (3), al col·legi Bruguera (5) i a l'Escola Verd (10).

El jutjat d'instrucció sempre fa servir la mateixa tesi subratllant que els denunciants "van patir lesions que no van requerir ni tractament mèdic ni quirúrgic, sinó una sola assistència facultativa",fet que no és cert perquè hi ha hagut persones que van estar de baixa més d'un any per culpa de les 'lesions lleus' (veure la càrrega del minut 3:30 d'aquest enllaç on una persona va patir una lesió cervical que la invalidà durant diversos mesos)