LLUITA INSTITUCIONAL

Girona només ha executat tres dels 23 projectes del Pla Estratègic de l’Esport que s’havia compromès a fer abans de 2021

· Albertí: “Per treballar aquest pla vam fer mil reunions i comissions i les entitats esportives van treballar a fons propostes de millora. No pot ser que una vegada més l’execució dels projectes quedi aturada sense més explicació”

Guanyem Girona ha analitzat l’estat d’execució del Pla Estratègic de l’Esport aprovat al plenari municipal el 2018. En un article publicat al blog de la formació municipalista, el regidor Pere Albertí ha recordat que en la primera fase del Pla -el període que comprenia del 2018 al 2020- s’establien 23 actuacions prioritàries. Albertí ha indicat que a data d’avui només se n’han executat tres. Des del principal partit a l’oposició subratllen que es tracta d’un “símptoma més d’una gestió ineficient de la ciutat” i demanen “més implicació i determinació” per part del govern gironí. “Revifar el sector de l’esport a la ciutat després de la pandèmia hauria de ser un objectiu important”, ha explicat Albertí.

Algunes de les actuacions que no s’han fet són la il·luminació del carril del parc de Domeny (previst pel 2018), un rocòdrom a la zona esportiva de la Devesa (previst pel 2019), l’ampliació dels vestidors del pavelló de Palau-2 (previst pel 2020) o la redefinició de la convocatòria de subvencions adreçada als centres educatius i AFAs per al foment i promoció de l’esport escolar en horari extraescolar (prevista per 2018).

“Per treballar aquest pla vam fer mil reunions i comissions i les entitats esportives van treballar a fons propostes de millora. No pot ser que una vegada més l’execució dels projectes quedi aturada sense més explicació”, ha assenyalat Albertí.

El Pla Estratègic de l’Esport compta amb un total de 43 actuacions repartides en tres fases: 2018-2020, 2020-2025 i 2025-2028 i cinc eixos estratègics. Tenint en compte el retard de la primera fase, Albertí s’ha mostrat preocupat de la possible execució de la resta de projectes ja que ha indicat que el consistori no té intenció de fer algunes de les actuacions com és el cas dels nous vestidors de la pista coberta de l’escola Migdia.