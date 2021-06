antimilitarisme

Espanya continua impulsant la fabricació i venda d’armes i bat un any més el rècord d’autoritzacions, també a països implicats en conflictes armats

L’informe “Estadístiques espanyoles d’exportació de material de defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús, any 2020” de la Secretaria d’Estat de Comerç fet públic el passat 11 de juny, mostra que l’Estat espanyol manté un elevat volum d’exportacions realitzades el 2020 de material de defensa i doble ús tot i la pandèmia, menor que el 2019 però similar al de 2018.

Les llicències autoritzades marquen per la seva banda un rècord històric, signant vendes de material de defensa per més de 26 mil milions d’€ en tan sols un any, de tal manera que la ministra Robles aconsegueix superar l’anterior rècord d’autoritzacions d’exportacions d’armes espanyoles aconseguit en el comiat del Ministeri de Defensa de Pedro Morenés. Amb això constatem que la voluntat de convertir Espanya en líder en fabricació i exportació de material de defensa no depèn del color polític de Govern, Espanya ven més armes que mai i té la intenció de seguir fent-ho en el futur.

La voluntat política pot més que la llei, l’aplicació de la Posició Comuna 2008/944 /PESC, de 8 de desembre per la qual es defineixen les normes comunes que regeixen el control de les exportacions de tecnologies i equips militars ha donat el 2020 tan sols dos denegacions d’un total de 2.255 sol·licituds de llicències d’exportació, totes dues a Myanmar, el 0,09% del total de sol·licituds d’exportacions valorades per la JIMDDU, la Junta Interministerial per al Comerç i Control del Material de Defensa i Tecnologies de Doble Ús.

L’informe anuncia que Espanya ha exportat de nou armes als països involucrats en la guerra del Iemen: a l’Aràbia Saudita ha exportat 48,3 milions en armes petites i lleugeres de tot tipus (munició, morters) entre d’altres materials de defensa; i als Emirats Àrabs Units 27,7 milions en peces de pistoles i granades de morter, entre molt altre armament. A les quals cal afegir les 26 llicències autoritzades amb destinació a l’Aràbia Saudita per 215 milions d’€ en aeronaus, vaixells de guerra, armes petites i municions; així com 34 llicències d’exportació als Emirats Àrabs per 60 milions €, gairebé la meitat en municions i explosius. Armes que busquen cobrir la necessitat de rearmament dels seus exèrcits els propers anys.

El mateix informe mostra que el govern espanyol ha permès l’exportació d’armament fabricat a Espanya a destinacions controvertits des d’un punt de vista de drets humans o per la seva situació securitària, entre els quals podem destacar: Egipte (11,3 milions en recanvis per blindats i altres vehicles militars), Filipines (9 milions en artilleria i altre material de defensa), Algèria (11,9 milions en armes lleugeres i altre material), Bahrain (7,9 milions en recanvis per blindats), Colòmbia (3,2 milions en recanvis per blindats), el Marroc (12,5 milions € en granades de morter, explosius, detonadors i altre armament), Pakistan (5,9 milions en llançacoets, munició i altres armes), Turquia (32 milions € en granades de morter , munició i armament divers), Tailàndia (3,9 milions € en munició i altre material de defensa), o Israel (477.000 € en material divers de defensa).

És per això que de cara a la compareixença de la Secretària d’Estat de Comerç el 24 de juny de 2020 en seu parlamentària a propòsit de l’informe Estadístiques espanyoles d’exportació de material de defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús, any 2020, ens preguntem:

On es troba reflectida l’operació de les famoses Fragates de Navantia que amb tota probabilitat estan sent utilitzades per la Marina Saudita en les seves operacions militars, que aparentment ja ha rebut tres de les cinc corbetes que per 1.800 milions € va adquirir l’any 2018? És la seva ocultació de les estadístiques oficials la resposta de govern a la polèmica venda de vaixells de guerra que augmenten considerablement les capacitats militars d’un exèrcit acusat de cometre crims de guerra al Iemen?

En relació amb les exportacions que probablement acabin a la guerra del Iemen, com les 91.925 granades de morter de 60, 81 i 120 mm., 84 morters de 60 mm. exportades el 2020 a l’Aràbia Saudita per 14,5 milions €, ¿com tenen previst aplicar de manera efectiva el Reial Decret 494/2020, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 679/2014, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de control del comerç exterior de material de defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús? Quin pressupost, recursos i indicadors tenen previstos per fer efectiu la no utilització contrària a la Llei de les exportacions d’armes espanyoles? Quin informe de seguiment de les certificacions d’última destinació de control ex post elaboraran, qui ho fiscalitzarà? Quin control democràtic existirà i qui podrà participar-hi, hi haurà espai per a les ONG de pau i drets humans o només deixaran que hi participin les organitzacions de la societat civil controlades pel govern?

Les exportacions a Israel no són rellevants en volum però sí que són significatives pel que fa al que suposa donar suport militar a una potència ocupant del territori palestí en contra de les pròpies resolucions de Nacions Unides. El 96,75% dels 477 mil € d’exportacions de 2020 han estat destinats a empreses privades d’aquest país. De quines empreses es tracta, per a què utilitzaran l’armament espanyol, serà utilitzat en els territoris ocupats?

El Centre Delàs inclou totes les dades d’exportació de material de defensa espanyol des de 2004 fins a l’actualitat en el seu apartat de Comerç d’armes de la Base de dades del Cicle Econòmic Militar. Les dades de l’informe “Estadístiques espanyoles d’exportació de material de defensa, d’altre material i de productes i tecnologies de doble ús, any 2020” de la Secretaria d’Estat de Comerç han estat afegits en els seus apartats: