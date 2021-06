EL SALVADOR

El Salvador es converteix en el primer Estat del món en què bitcoin és una moneda de curs legal

L'Assemblea Legislativa de El Salvador va aprovar dimecres passat la llei que converteix el bitcoin en moneda de curs legal a El Salvador . El país centreamercià es converteix en el primer del món en oferir aquest suport a la criptodivisa.

Nayib Bukele, president de El Salvador, ja va anunciar les seves intencions fa uns dies, i ara aquesta proposta s'ha convertit en realitat, encara que no sense polèmica. Entre altres coses perquè obliga els comerços i empreses a acceptar bitcoin com a mitjà de pagament quan aquesta criptodivisa no està dissenyada per a substituir o ser alternativa als diners.

El canvi entre bitcoin i el dòlar dels Estats Units (l'única moneda de curs legal a El Salvador fins el dimecres passat) serà establert lliurement pel mercat, però a més tot preu podrà ser expressat en bitcoin i totes les contribucions tributàries podran ser pagades en bitcoin.