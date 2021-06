En defensa del Territori

El Govern tramita nous projectes de pedreres dins espais protegits de Mallorca.

Fa un any Terraferida alertava d'un nou boom de pedreres a Mallorca impulsades per la construcció d'obra pública i privada (1). Els darrers anys veiem com pedreres amb nul·la o baixa activitat es reactiven, augmenten extraccions i obtenien nous permisos d'explotació per dècades. Doncs bé, ara mateix hi ha en exposició pública o en tramitació nous projectes, alguns d'ells molt preocupants a causa del seu gran impacte sobre espais naturals ben conservats. L'actitud permissiva de la Direcció General d'Indústria és molt preocupant: es limiten a aprovar tot el que els hi arriba. Si les empreses presenten ampliacions de superfície i terminis sota la figura d'un "pla de restauració" que es pot anar fent mentre s'explota, la Direcció General ho aprova sense cap criteri de racionalitat ambiental ni paisatgístic ni interès social. Algunes de les pedreres en exposició pública o en tràmit són les següents: 1-Can Xorret (Felanitx). Polígon 9, parcel·la 27. Ubicada dins l'ANEI de Sant Salvador i dins una de les zones més valuoses de tot el municipi. El 18 de juliol acaba període d'exposició pública. És un dels casos més escandalosos pel fet que es tracta d'una pedrera il·legal paralitzada pel SEPRONA fa una dècada i farcida d'il·legalitats. No té ni llicència municipal. L'empresa que la vol reobrir és AFEX. Tot i admetre que és il·legal, intenta legalitzar-la i ampliar-la mitjançant un Pla d'abandonament i un Pla de restauració, tot amb la intenció de reactivar-la. Volen explotar la zona fins al 2052 i consumiria entre 3 i 5 hectàrees de zona forestal. 2. Clot dels Porcs (Palma). El període d'exposició pública acaba el 17 de juny. Sol·liciten Prorroga de l'autorització d'explotació i instal·lar planta d'àrids. La superfície és de 4'4 hectàrees al Polígon 55 parcel·la 264, situada al Camí des Palmer, vora una ARIP inclosa a l' ANEI nº 46 "Barrancs de Son Gual i Xorrigo" 3 . Son Delabau (Llucmajor). Tramita la Incorporació de l'establiment de benefici miner i una planta de fabricació de ciment lligada a l'obra pública i al manteniment del ferm de les carreteres de Mallorca. Tot indica que l'administració seria el principal client. Demanen autorització fins a l'any 2044. 4. Can Negret (Alaró). Pedrera explotada al llarg de 42 anys que ha devorat part de la Serra de Bellveure. Després de 2 anys inactiva tramita un nou període d'explotació per a 82 anys més. La promotora és la multinacional Cemex, que podria seguir excavant si s'aprova. Que l'entorn d'aquesta zona bellíssima zona sigui ANEI, Lloc d'Interès Geològic, Patrimoni de la UNESCO i

tengui una ZEPA (zona d'especial protecció pels aucells) propera, no és suficient per deixar de convertir en ciment un espai natural de gran valor. La Plataforma Reviure Tofla, va ser creada per frenar aquesta explotació.

Can Seu i Ses Praderes (Palma). Estan en exposició pública i a banda d’explotació minera podrien albergar una planta de tractament d'àrids i una planta d'establiment miner.

6. Establiments (Palma). Les pedreres d'Establiments de sa Garrigueta Rassa i Can Rosselló (Palma) podrien reobrir 15 anys després del seu tancament i obtenir permís per explotar la pedrera 30 anys més, també mitjançant un pla de restauració. Els veïnats de la zona també s'han mobilitzat i alerten que la pedrera podria acollir escòries procedents de la incineradora. Govern i Ajuntament decidiran si es pot tornar a explotar aquesta zona protegida de la Serra de Tramuntana dins zona UNESCO. L'any 2004, quan van ser clausurades, havien devorat 35 hectàrees de muntanya. Terraferida va presentar al·legacions a l'estudi d'impacte i al projecte de "restauració". L'impacte ambiental, paisatgístic, social i l'increment del tràfic pesant són prou impactants per negar la reobertura. Són a https://cutt.ly/garrigueta

7. Son Tey (Sineu). Situada entre Sineu, Petra i Sant Joan. Presentat com a "Restauració conjunta del massís que separa les explotacions de Son Tey i Cas Saboners" i que s'allargaria fins al 2053, es pretén extreure 50.000 tn any d'aquestes pedreres. Comptarà amb una planta asfàltica que requerirà una xemeneia de 24 metres d'alçada.

8. Puig den Mora (Manacor). Mines ha autoritzat aquesta nova pedrera sobre el puig més proper al nucli de Manacor, que ja està desapareixent a tota velocitat. Cap administració s'ha molestat en qüestionar aquesta activitat, que ja mostra un enorme impacte ambiental.

En definitiva, hi ha un nou boom de pedreres, que estan aconseguint autoritzacions per explotar el territori per períodes de temps llarguíssims, desenes d'hectàrees que ara són encara intactes i per legalitzar, instal·lar o ampliar plantes asfàltiques i de ciment. Per això demanam al Govern mesures per frenar el creixement urbanístic i turístic exagerat a Mallorca, redirigir la construcció a la rehabilitació dels centres, primar la reutilització de materials ja extrets i preservar el sòl rústic. Les pedreres no restauren, just exploten i instal·len plantes asfàltiques i de ciment cada dia més impactants. Que les administracions utilitzin àrids, asfalt i ciment provinents de pedreres il·legals o amb desenes d'irregularitats, ja indica la manca d'interès a posar ordre a una part del sector que, tot i les legalitzacions massives i a la carta que els hi han fet els diferents Governs, segueix massa sovint al marge de la llei.