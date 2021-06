Solidaritat Internacional

El Congreso Bicentenario de los Pueblos exigeix la fi de la repressió a l’estat espanyol i l’amnistia de les persones represaliades

Una delegació de la Candidatura d'Unitat Popular ha participat aquesta setmana del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo que s'ha celebrat a la ciutat de Caracas, Veneçuela. La delegació, formada per la diputada de la CUP-NCG, Basha Changue i l'ex diputada Maria Sirvent, ha participat dels grups de treball de parlamentaris d'arreu del món, on han explicat el conflicte català i la repressió política que pateix el moviment independentista, que ja compta amb més de 3.000 encausats. En aquest sentit, la CUP ha presentat una resolució conjuntament amb el BNG i Sortu i aprovada per una àmplia majoria, que exigeix la fi de la repressió a l'estat espanyol, l'amnistia per totes les persones represaliades i el reconeixement del dret a l'autodeterminació dels pobles.

Changue i Sirvent també han exposat a la resta de parlamentaris internacionals participants del congrés la necessitat de seguir reivindicant l'amnistia i l'exercici de l'autodeterminació com a solució política al conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol i han avançat que els indults anunciats aquest dimarts pel govern espanyol no posaran fi a la repressió i la persecució política del moviment independentista.