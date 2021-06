Antimilitarisme

Bombardejos al Iemen: Mapatge de les exportacions d’armes europees a la guerra

Per il·lustrar com les indústries d’armament i governs europeus continuen aprofitant-se de la guerra al Iemen, exportant armes a Aràbia Saudita i als Emirats Àrabs Units (EAU), Forensic Architecture junt amb l’European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Mwatana for Human Rights, Yemeni Archive i Bellingcat han desenvolupat una plataforma cartogràfica interactiva anomenada Bombings in Yemen (Bombardejos al Iemen).

Aplicant tècniques gràfiques i cartogràfiques a la informació obtinguda després d’un extensiu treball de camp, una recerca de codi obert i anàlisis legals, la plataforma mostra l’impacte de les exportacions d’armes europees que constantment apunten a la població civil, infraestructures civils i llocs considerats patrimoni cultural. Això ho aconsegueix exposant les relacions entre atacs aeris documentats, restes trobades d’armes europees, i una línia del temps de les exportacions d’armes de països europeus destinades a països de la coalició. La plataforma mostra que aquestes exportacions van continuar tot i l’aclaparadora evidència de les atrocitats que s’estan cometent al Iemen, i que es podrien relacionar amb les armes europees.

El desembre de 2019, ECCHR, Mwatana for Human Rights i altres organitzacions europees associades, incloent-hi el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, van instar a la Cort Penal Internacional a investigar les responsabilitats criminals de les corporacions i els executius dels governs de França, Alemanya, Itàlia, Espanya i el Regne Unit. Les organitzacions van argumentar que expedint les autoritzacions d’exportacions i exportant armes a Aràbia Saudita i als EAU, aquests actors europeus podrien estar contribuint a greus violacions del Dret Humanitari Internacional al Iemen, incloent-hi crims de guerra.

“L’actual guerra al Iemen ha causat la mort i ha ferit milers de civils. Les autoritats judicials nacionals i internacionals que estan investigant les responsabilitats criminals de les corporacions i dels actors governamentals europeus que alimenten els crims que s’estan cometent al Iemen, poden utilitzar la plataforma com una eina de suport”, així ho explica Canelle Lavite, de l’ECCHR. “No obstant això, la plataforma pot ser utilitzada per tothom qui estigui interessat a aprendre més sobre el rol dels actors europeus en la guerra”.

“La nostra plataforma mostra que les companyies d’armes europees i els països europeus són indispensables per la capacitat de la coalició per continuar els seus atacs contra la població civil iemenita. La plataforma també demostra com el persistent comerç d’armes, tot i la immensa documentació de les violacions, fa còmplices inexcusablement a les empreses i països europeus de possibles crims de guerra”, Omar Ferwati, Forensic Architecture.

“Aquesta eina permet aportar dades i informació de manera visual i accessible al públic general sobre les exportacions d'armes, alhora que reforça les accions d'incidència amb un suport visual que mostra les responsabilitats dels països europeus en el conflicte”, apunta Jordi Calvo, coordinador i investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Per accedir a la plataforma o obtenir més informació, cliqueu aquí.

La comunicació de la Cort Penal Internacional forma part de les accions legals d’ECCHR per ajudar a posar fi a les injustes relacions de poder econòmiques, socials, polítiques i legals arreu del món. Més informació sobre les accions legals en relació amb els atacs aeris realitzats per la coalició liderada per Aràbia Saudita i els EAU, aquí.