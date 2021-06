Allargascència

120 anys de la bombeta centenària del parc de bombers de Livermore, a Califòrnia

Aquest passat divendres,18 de juny del 2021 es va realitzar la celebració de l'aniversari de la bombeta més que centenaria del parc de bombers de Livermore, a Califòrnia.



En aquesta ocasió, la bombeta ha celebrat el seu 120 aniversari, tot reivindicant que sigui en aquesta data, el 18 de juny, quan es commemori la diada internacional i/o mundial per una producció sense obsolescència programada.

Curiosament, els grans mitjans de comunicació no s'han fet ressò del 120è aniversari de l'existència d'aquesta bombeta longeva, tot i que sí que en van parlar anys enrere.



Des de la Fundació FENISS, dirigida per l'economista i activista mediambiental Benito Muros, s'insisteix a treballar perquè no es malbaratin recursos naturals, es recicli tota la matèria de rebuig que llancem els éssers humans i els aparells fabricats es construeixin sense anticipar la fi de la seva vida útil, amb l'objectiu de deixar d'omplir de deixalles el planeta.