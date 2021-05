Consum responsable

Un mapa de consum responsable, l’Economat i una moneda local, temes centrals en la conferència d’ESS organitzada per la CUP

La CUP de Reus va organitzar ahir al vespre la segona conferència online "per tal d’aprofundir en les possibilitats i les oportunitats del comerç local". La conferència, titulada "El comerç i la restauració a Vilanova i la Geltrú, un model d’èxit" va comptar amb la ponència del cupaire Enric Garriga, regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria històrica i Economia social i solidària de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. A principis de març la CUP va oferir la primera conferència d’aquest cicle, centrada en les APEU.





Mariona Quadrada, militant de la Candidatura, explica que, encara que Vilanova i la Geltrú sigui una mica més petita que Reus (uns 73.000 habitants), pot ser un bon model a seguir per avançar en els valors de l’Economia Social i Solidària (ESS). A més, recorda que l’Ajuntament de Reus forma part de la Xarxa de Municipis per l’ESS i que és important "no caure en contradiccions".





Enric Garriga explica que una de les accions més destacables és l’Economat, un supermercat pel repartiment d’aliments de manera digna i que s’ha vist enfortit en temps de pandèmia. Garriga explica que aquest servei, gestionat per Càritas mitjançant un conveni amb l’ajuntament, garanteix una alimentació bàsica a famílies amb ingressos insuficients o nuls.





Un projecte important a punt de presentar és el mapa de consum responsable, amb l’objectiu d’identificar i donar a conèixer les iniciatives econòmiques que ofereixen productes i serveis amb el valor afegit de millorar l’impacte ambiental i social a la ciutat. Alhora, el projecte pretén conscienciar les persones sobre el consum responsable i conscient. Garriga explica que, a banda de la promoció social i recolzament d’aquest tipus de consum, el mapa serveix per orientar les persones que vulguin consumir de manera ètica. Es tracta d’una eina que no només utilitza el consumidor final sinó també els mateixos comerciants i sector de la restauració. D’aquesta manera, "s’incentiva que un restaurant, per exemple, es nodreixi de productes locals i de proximitat".





Finalment, Garriga exposa el projecte d’ECO3VNG de moneda local i social, anomenada la Turuta. Es tracta d’un saldo virtual equivalent a l’euro, es guanya fent treball voluntari i es gasta en comerços i restauració que l’acceptin, intercanviant serveis i coneixements o fins i tot, pagar taxes a l’ajuntament. Un ecosistema tancat, "on tot queda a casa" i permet controlar que els diners i recursos reverteixen en el petit comerç i de proximitat.