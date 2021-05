Posicionament polític sobre l'acord d'investidura

aquest és el comunicat del Govern del Consell per la República, amb motiu de la formació del nou govern de la Generalitat presidit per Pere Aragonès:Saludem la investidura de Pere Aragonès com a 132è president de la Generalitat i celebrem la constitució d'un govern de coalició entre ERC i Junts, amb el suport de la CUP. Confiem que aquests acords polítics entre els partits independentistes seran capaços de traslladar a l'àmbit del Parlament i del Govern la voluntat de la majoria independentista del 52% expressada en les darreres eleccions del Parlament de Catalunya.Ens congratulem que l'acord entre ERC i Junts hagi fet seu l'oferiment públic que el Consell per la República va fer en la seva "Declaració política" del passat 29 de març, en la qual s'oferia com a marc institucional idoni on inserir la direcció política col·legiada formada pels tres partits amb representació parlamentària i les dues principals entitats de la societat civil i s'obria a reformular la seva governança i a debatre-la amb totes elles, per tal de fer possible aquesta inserció. Entenem que així ho expressa aquest acord quan diu: "Apostem per un espai (...) que busqui transitòriament la coordinació amb el Consell per la República fins que aquest finalitzi la seva reformulació en consens entre totes les organitzacions perquè l'espai de Coordinació, Consens i Direcció estratègica es pugui situar en el seu marc."En l'actual context, el Consell vol refermar amb més força que mai el seu compromís amb la seva missió fundacional: fer valdre el mandat sorgit del referèndum de l'1-O i la Declaració d'Independència feta per la majoria del Parlament el 27-O com a base a partir de la qual culminar el procés d'independència de Catalunya i, per tant, de constitució de la República. I fer-ho tot garantint el màxim nivell d'inclusió i transversalitat a la Institució, per tal que el Consell sigui el punt de trobada de totes les forces polítiques i socials de l'independentisme des d'on bastir un consens polític estratègic, que creiem imprescindible per fer front a la repressió de l'Estat i fer plenament efectiva la Independència.Aquest consens, però, no s'ha de produir basant-se en la renúncia a cap de les vies democràtiques i pacífiques que siguin necessàries per aconseguir aquest objectiu i emplacem tant la majoria independentista del Parlament de Catalunya com el govern de la Generalitat a no fer-ho. Tal com es recull en el document " Preparem-nos ", l'independentisme no pot limitar la seva estratègia només a una negociació amb l'Estat espanyol, que probablement no garantirà el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Per això, el moviment ha de preparar també de manera rigorosa i metòdica les condicions necessàries per respondre amb èxit a la confrontació a la qual l'Estat probablement ens conduirà si volem culminar el procés de constitució de la República Catalana independent.El Govern del Consell es reafirma en aquesta missió i en aquesta visió estratègica més enllà de les conjuntures que es puguin produir en el marc institucional autonòmic i reitera la seva determinació a ser fidel a aquests compromisos en tota la seva acció política.