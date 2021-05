Repressió

Manifestació a Barcelona en suport dels tretze estudiants de "La pública a judici"

Centenars de persones s’han manifestat aquest dissabte a la tarda en suport dels 13 estudiants encausats per participar en una protesta per exigir una rebaixa de les taxes universitàries l'any 2017. La mobilització estava convocada per Alerta Solidària i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

Sota el lema "La pública a judici: absolució", la marxa ha començat a la plaça de la Universitat i ha acabat al final de la Via Laietana. Els assistents consideren que els Mossos d’Esquadra no tenen suficients proves i en demanen l’absolució. De fet, els encausats denuncien que se’ls està fent un judici polític.