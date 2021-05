ni presos ni exiliats

La Rambla de Figueres es va omplir en solidaritat amb les persones investigades pels talls contra la sentència a l’1-O

La primera intervenció ha anat a càrrec d’Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea, que va posar en valor les mobilitzacions posteriors la sentència a l’1-O: “La gent d’aquest país va demostrar que rebia la sentència dempeus”. Tanmateix, ha remarcat que la resposta política i institucional va ser “decebedora”. “Necessitem un Govern i un Parlament decidits a fer efectiva la independència”.



En aquest sentit, la presidenta de l’Assemblea va posar de relleu que s’ha assolit una primera “condició necessària” com és un Govern independentista. “Ara falta la segona: que aquest Govern estigui disposat a fer la independència. És llavors quan les accions de control de bloqueig i control del territori tindran tot el sentit”, ha dit. “Mentrestant, des de la societat civil continuarem fent pressió i pressió per aconseguir-ho. Tenim un poble madur i preparat per afrontar un procés d'independència. Només independència és llibertat!”, ha conclòs.



Per la seva banda, el vicepresident d’Òmnium Cultural, va deixar clar que “no ens aturarem fins que aquest país sigui lliure”. Ha llegit, també, les paraules de Jordi Cuixart: “sou la demostració d’un poble que ha perdut la por en la lluita pel dret a l’autodeterminació i la independència".



Seguidament van intervenir Martí Majoral, portaveu d’Alerta Solidària, i Mateu Pons-Serradeil, advocat nord-català, que han parlat en nom dels col·lectius d’advocats que defensen les persones investigades. Pons-Serradeil ha posat en relleu la diferència de tracte dels estats francès i espanyol: “no podem entendre com dins la UE, un mateix delicte pugui ser tractat de manera tan diferent, de manera tan injusta”, ha dit, en referència a les mobilitzacions pels drets fonamentals, que als jutjats de l’estat francès no han tingut repercussions greus. Majoral, al seu torn, ha subratllat que el moviment no té por a la repressió i que està més a punt per continuar mobilitzat per lluitar per la independència: “Tornem a sortir al carrer amb el cap ben alt!”.



La repressió no ha de frenar la independència



La persecució judicial de més de 300 persones d’arreu dels Països Catalans per la seva participació en els talls posteriors a la sentència no intimida el col·lectiu de represaliats ni el moviment independentista. “Orgullosos d’haver estat on hem estat”. Aquest ha estat el missatge de Pepa Plana i Alícia Monterroso, dues de les activistes investigades pels talls de carretera de la tardor del 2019. “Seguirem sense defallir. Ni la repressió més dura ens podrà esborrar el somriure rebel!”, han reblat.



Les activistes, amb una nombrosa representació de represaliats d’arreu del país que les acompanyaven dalt de l’escenari, han remarcat la necessitat de continuar la mobilització al carrer i han retret als partits independentistes la seva falta d’entesa: “portem massa temps enfrontats i dividits. L’1-O vam guanyar moltes coses i no hi renunciarem!”.