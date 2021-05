Català

La Plataforma per la Llengua a Sa Pobla

Dissabte que ve, 8 de maig, l'Ajuntament de sa Pobla organitza el Mercat Social, una iniciativa perquè diferents entitats socials puguin donar a conèixer la seva tasca tant a poblers com a visitants.

La Plataforma per la Llengua, com a entitat sense afany de lucre que és, formada per socis i voluntaris, serà present a la Plaça d'Alexandre Ballester de les 10 del dematí fins a les 13h, que és quan es preveu que acabi l'activitat. A la paradeta informativa es podrà trobar adhesius, punts de llibre, la revista La Corbella, informació i material de la campanya #Som10Milions, som una llengua i també el veïnat es podrà informar sobre les campanyes d' #EmergènciaLingüística i del Moviment per l'Escola en Català a les Illes.

Si se segueix la Plataforma per la Llengua a Facebook o Twitter, es pot veure totes les activitats i projectes que es fan i "t'animes a fer de voluntari, vine a conèixer-nos a sa Pobla!"

"I, si t'agrada la feina de l'entitat i trobes que és més imprescindible que mai però no disposes de temps per a dedicar-hi com a voluntari, aporta el teu granet d'arena per a assolir la plena normalitat de la nostra llengua i fes-te soci de l'ONG del català".