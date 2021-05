La Intersindical a l’Ajuntament de Girona ha aconseguit que s’aprovi un permís de flexibilització menstrual

La secció sindical de la Intersindical a l’Ajuntament de Girona ha aconseguit que per primera vegada s’aprovi a Mesa General de Negociació un permís de flexibilització menstrual del que podran fer-ne ús totes les treballadores d’aquesta institució. Faltarà només que passi per el Ple del mes de juny.

La secció sindical de la Intersindical a l’Ajuntament de Girona va exposar a la Mesa General de Negociació que treballadores de l’Ajuntament utilitzen de manera habitual els seus dies d’indisposició i alguns de vacances quan tenen la menstruació. Evidenciant així que aquest procés fisiològic en les dones ens impossibilita sovint conciliar la nostra salut i el treball. Per tal de protegir el dret a la salut de les dones, la Intersindical va proposar un permís de flexibilització menstrual.

Avui, 30 d’abril, la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament de Girona ha aprovat aquest permís que permet flexibilitzar la jornada laboral i garantint així el dret a la salut i el benestar de les treballadores.

El més rellevant d’aquest permís és que per primer cop situa un procés fisiològic ignorat, estigmatitzat i del qual es parla sotto voce en una taula de negociació i es concreta amb un acord.

La secció sindical no vol de cap manera estigmatitzar més a les dones ni tapar malalties relacionades amb la menstruació, com la dismenorrea i la endometriosis. Tanmateix la regla no ha de ser dolorosa, però pot donar puntualment molèsties i és en refreència a aquestes molesties que se centra aquest permís, que ens pot portar a necessitar d’unes hores en moments concrets.