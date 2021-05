renovables

La CUP Tarragona proposa que el Consell Plenari rebutgi els macroprojectes de centrals eòliques i fotovoltaiques

La formació portarà al Ple de divendres una moció que acorda el rebuig dels macroprojectes de noves centrals eòliques i fotovoltaiques planificats al Camp de Tarragona que se situen en sòl agrícola i/o forestal. Aquests han tingut lloc en el marc del Decret Llei 16/2019, “que ha obert la porta a corporacions que defensen projectes merament especuladors, de canvi de l’ús del sòl agrícola encobert i sense control i que tindran greus efectes sobre la nostra pagesia, el paisatge i el medi natural dels municipis”.

La consellera Eva Miguel recorda que aquest Decret Llei es va aprovar d’urgència i d’esquena a l’ecologisme “amagant interessos polítics i econòmics” i argumenta que l’impuls de les energies renovables “no es pot fer d’esquena al territori i encara menys en funció dels interessos d’empreses privades”. La regidora Miguel explica que “cal una planificació de la implantació territorial de les energies renovables, amb consens del territori i de les administracions locals”, i que sigui capaç de “blindar els interessos especulatius de les grans corporacions” i, alhora, que fomenti l’autoproducció a través de comunitats energètiques i xarxes de consum locals.

La CUP afirma que cal democratitzar l’energia “perquè és un recurs essencial”. En aquest sentit, la consellera Inés Solé insisteix en que és necessari “apostar per projectes adaptats a les necessitats locals, i avançar en el camí de recuperar sobirania energètica a nivell local i com a país”. Solé explica la voluntat de la formació de començar una transició energètica completa, “utilitzant energia verda i on el control de la producció, distribució i comercialització estigui sota control públic i/o ciutadà”.

Entre els acords de la moció, també hi ha l’adhesió al manifest Per un Model Energètic Sostenible, promogut per la Federació Ecologistes de Catalunya; concretar en l’elaboració del nou POUM els llocs susceptibles d’albergar aquests projectes o simplement definir que no hi ha cap lloc del municipi on instal·lar-los; instar la Generalitat a derogar el Decret Llei 16/2019 i iniciar un procés legislatiu complet que repensi una estratègia de país consensuada, a aprovar una moratòria en la tramitació dels projectes actuals, amb efecte retroactiu o iniciar els tràmits per aprovar la Llei de Transició Energètica del 2022, entre d’altres.