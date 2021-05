renovables

La CUP exigeix la una implantació de les energies renovables real, local i participada i la derogació del Decret Llei 16/2019

La diputada per la CUP-G al Parlament Laia Estrada ha explicat que l'organització continua treballant perquè l'acord amb ERC inclogui la Derogació del Decret 16/2019. La diputada ha insistit en el fet que la CUP no està en contra de les energies renovables, sinó que el que fan és denunciar un Decret "que està fet exclusivament per satisfer els interessos dels grans oligopolis energètics i que ha donat carta blanca per trinxar el territori, actuant d'esquena a aquest".

Estrada ha assenyalat que les grans empreses han tornat a proposar nous projectes de renovables amb l'expectativa d'accedir a línies d'ajuda provinents dels Next Generation, "diners públics que estan destinats a rescatar les grans empreses" ha assegurat.

La diputada ha recordat que aquest cap de setmana hi ha mobilitzacions convocades per les entitats ecologistes i defensa del territori al llarg del principat, concretament al Camp hi ha convocatòries a Falset i Reus, i ha animat a la ciutadania a participar-hi.

Per la seva banda, Miquel Perelló, alcalde Guiamets i conseller comarcal del Priorat, ha assenyalat que la instal·lació de grans macroprojectes amenaça el model socioeconòmic de la comarca, alterant el paisatge i posant en perill el sector primari amb més de 300 hectàrees productives afectades.

Pere Vidal, regidor de Valls, ha explicat que a la Conca de Barberà i a l'Alt Camp hi ha més de 400 hectàrees projectades en fotovoltaiques, i a la Conca es dobla les instal·lacions de centrals eòliques. Vidal ha denunciat l'impacte que està tenint per al territori i ha posat com a exemple l'afectació de la Plana de Secà, "un espai de gran interès i on conviuen encara els diferents cultius de secà".

Oriol Olivé, regidor de la Canonja i conseller comarcal Tarragonès, ha denunciat que fa mig any a la web del Departament de Territori i Sostenibilitat es va deixar de publicar els informes tècnics de tots el projectes que se sol·licitaven i ha exigit al Departament que els torni a publicar per tal que les entitats i societat civil organitzada puguin accedir a la informació.

Laia Muntas, regidora de la Selva del Camp i consellera comarcal del Baix Camp, ha denunciat que a tots els municipis on la CUP ha presentat mocions oposant-se als macroprojectes la resta de partits hi ha votat en contra, a diferència d'altres comarques del Camp "on també càrrecs polítics d'altres organitzacions com ERC i Junts s'oposen al Decret i al trinxament del territori".

Finalment, Mònica Pàmies, regidora de Reus i consellera comarcal del Baix Camp, s'ha referit en la seva intervenció a l'anunci per part de l'ajuntament de Reus sobre la creació d'una empresa municipal d'energia neta. Pàmies, ha explicat que tot i que l'organització defensen la creació de comercialitzadores elèctriques locals i públiques, el cas de Reus no es correspon amb el model que defensen, ja que "es tracta d'una empresa d'autoconsum pels propis ens i edificis municipals i no té funció pública ni social".