Memòria històrica

La CUP exigeix a Tortosa, una llei catalana de memòria històrica

El regidor de la CUP a l'Ajuntament de Tortosa, Sergi Arnau, ha titllat de "vergonyosa" la campanya iniciada per Corembe. "A l'alçada de la vergonya monumental que representa el monument feixista de Tortosa" ha assegurat. Arnau, que ja ha avançat

que la CUP votarà en contra de la iniciativa popular impulsada per Corembe, ha demanat a la resta de grups municipals també votin en contra. "La ciutadania tortosina es mereix un consistori que combati sense dilacions ni mitges tintes qualsevol signe de feixisme d'una vegada per totes" ha dit. D'altra banda, el regidor ha demanat un gran espai de memòria històrica a Tortosa on una part del monument sigui l'eix central de l'espai, una reclamació que també exigeix la Comissió per la retirada de símbols franquistes.

Per la seva banda, la diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada, ha demanat a la Conselleria de Justícia "valentia i determinació" per tirar endavant amb la retirada tot i els intents d'entorpir-la. La diputada ha tornat ha denunciar l'incompliment de l'anterior Govern per tirar endavant amb la Llei de memòria històrica catalana que s'hagués hagut d'aprovar la passada legislatura. Una llei, que segons la cuparie, hauria d'aglutinar totes les normes sobre memòria democràtica i suplir les mancances de la llei estatal "perquè no es torni a repetir un altre despropòsit com va ser la consulta

impulsada per l'ajuntament de Tortosa i avalada per tots els grups municipals menys la CUP".

Finalment Estrada ha tornat a demanar més finançament en matèria de memòria històrica a les Terres de l'Ebre, "redefinir el COMEBE, dotar-lo d'un pressupost a l'alçada que l'organisme mereix per tal de poder museïtzar amb la major brevetat

possible tots els espais de la Batalla de l'Ebre".