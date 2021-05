La CUP es mostra indignada pel fet que el pacte d'ERC i Junts no inclogui el futur Trueta

La diputada Montserrat Vinyets anuncia que entraran una pregunta al Parlament perquè el govern català especifiqui el calendari, el projecte i el pressupost del Trueta amb l'objectiu que les obres comencin el més aviat possible.

La CUP s'ha mostrat avui indignada i preocupada després de comprovar que l'acord de govern d'ERC i Junts a la Generalitat no inclou la construcció del futur Hospital Josep Trueta a Salt. La formació independentista, amb el suport de les seves assemblees locals de Girona i Salt, que porten molts anys reclamant la construcció del futur parc sanitari del Trueta, ha qualificat d'error molt greu que un projecte estratègic com aquest no sigui prioritat de govern. En aquest sentit, la CUP considera "simptomàtic" que Esquerra i Junts hagin oblidat el Trueta i creu que és un exemple clar de la poca priorització que fan del model sanitari públic. Igualment, consideren que es tracta una vegada més d'un menysteniment de les Comarques Gironines en l'acció política de la Generalitat i una evidència del centralisme que es practica des de fa anys en aquesta institució.

La diputada cupaire Montserrat Vinyets ha recordat que "la regió sanitària de Girona és de les que compta amb més població assignada i menys recursos públics en comparació, per exemple, a la ciutat de Barcelona". Vinyets ha anunciat que, davant de la preocupació social generada amb l'oblit del Trueta en el pacte de govern, la CUP entrarà una pregunta al Parlament perquè el govern català especifiqui el calendari, el projecte i el pressupost de construcció del nou Trueta amb l'objectiu de fer avançar el projecte i que aquest es pugui executar el més aviat possible. Vinyets ha afirmat que "el nou hospital públic de la regió sanitària, acompanyat del parc biomèdic i de les facultats de l'àmbit sanitari de la Universitat de Girona, és un dels grans projectes per aquesta legislatura i que la CUP serà garant que no quedi en un calaix com els últims anys". La Diputada cupaire ha recordat que abans de les eleccions, ERC i Junts s'omplien la boca amb el nou Trueta però que quan ha arribat l'hora de governar han deixat el projecte enrere.