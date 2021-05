Parlament

La CUP assoleix culminar un acord de mínims amb ERC i JxC

"Davant la situació de bloqueig i la possibilitat de repetició d’eleccions a la que ens aboca en la situació de crisi sanitària, econòmica i social que viu el país seria una irresponsabilitat que no ens podem permetre. A més a més en un context de repressió brutal de l’Estat amb un govern espanyol que no només no està disposat a negociar una solució democràtica pel nostre poble sinó que a més a més insisteix en la via repressiva i de retallada de drets i llibertats. I sempre contrari a les propostes d’esquerres i transformadores"

En aquest sentit, aquest matí la CUP ha convocat a ERC i Junts a una reunió per intentar generar un marc de desbloqueig basat en quatre punts que s’han fet públics:

"- Donar una resposta a la crisi social i econòmica que viu el país.

-Construir un mur de defensa dels drets fonamentals i bàsics que tenen un ampli suport per part de la societat catalana i que no hi caben en el marc de l’Estat.

-Prendre la iniciativa i convocar una primera reunió de treball per construir un gran Acord Nacional per l’Autodeterminació que vagi més enllà de partits polítics i que agrupi l’àmplia majoria social del país favorable a la solució democràtica que viu el país. Amb el compromís inequívoc que des del diàleg i l'embat democràtic a l'Estat es pugui assolir l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia durant la propera legislatura.

- Assolir un espai pel debat de l’estratègia independentista més enllà del marc de la governabilitat.

Continuant en la dinàmica de transparència de tota la negociació volem informar que el resultat de la reunió ha sigut que les tres formacions hem subscrit el marc de l'acord per tal de donar el tret de sortida a la legislatura".