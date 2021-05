Català

La Conselleria de Justícia, Interior i Administracions públiques del País Valencià participarà en actes organitzats per la Plataforma per la Llengua

La Conselleria de Justícia, Interior i Administracions públiques del País Valencià participarà en actes organitzats per la Plataforma per la Llengua

Representants de la Plataforma per la Llengua van mantenir el passat 27 d’abril una reunió amb Gabriela Bravo, Consellera de Justícia, Interior i Administracions públiques del govern valencià, per conèixer els detalls sobre el desplegament de la nova llei de funció pública, que contempla la capacitació lingüística en valencià dels funcionaris.

Entre altres propostes, els representants de la Plataforma per la Llengua van demanar a Bravo que la seua conselleria participe en unes conferències que organitzarà l’entitat a la Universitat d'Alacant i a la Universitat Jaume I, per explicar el decret als alumnes de Dret i transmetre’ls la necessitat de reclutar juristes competents en valencià. La consellera hi va accedir, i també es va comprometre amb l’entitat a fer traduir al valencià aquells documents digitals de la seva conselleria que actualment només estan disponibles en castellà, com per exemple alguns models de la seu electrònica judicial o la informació relativa a les infraccions de les mesures de prevenció de la Covid.

La consellera Gabriela Bravo va reafirmar el compromís del seu govern d’aconseguir una administració pública competent en valencià. En la línia d’allò que marca la nova llei, va coincidir amb els representats de l'entitat que els processos de creació de llocs de treball del funcionariat han d’incloure la capacitació lingüística en la llengua pròpia del país, i que és necessari superar les inèrcies i els hàbits establerts pel baix ús del valencià a l’administració.

L’any 2019, abans de les eleccions de les Corts Valencianes, la Plataforma per la Llengua va demanar als partits el compliment d'un sèrie de propostes per millorar la situació del valencià i garantir els drets lingüístics dels seus parlants. Una d’aquestes mesures era precisament la de “capacitar tots els treballadors públics en les dues llengües oficials”, un compromís que va ser adoptat pels tres partits que formen actualment el Consell o govern valencià.

En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua celebra l'aprovació de la nova llei de funció pública. Tot i això, es mostra disconforme amb el decret que desplegarà aquesta llei perquè, inicialment, el personal sanitari estatutari, és a dir, els metges i els infermers, quedaran exclosos dels nous requisits lingüístics. L’entitat reclama al Consell complir la nova llei sense excepcions i que el valencià passe a ser un requisit competencial imprescindible per accedir a qualsevol plaça pública.