Accident laboral

La CGT crida a mobilitzar-se contra l'explotació que mata: "CIDAC culpable de la mort d'en Xavi"

El sindicat crida a la participació a la concentració que tindrà lloc el Dijous 13 de Maig a les 16:30 a la Carretera de Sant Joan Despí, 101 de Cornellà de Llobregat.

El proper dijous 13 de maig a les 16:30 h. familiars i amics conjuntament amb la CGT del Baix Llobregat i la plataforma Baix Llobregat Combatiu que aglutina diverses organitzacions socials de la comarca, han convocat una concentració a les portes de l'empresa CIDAC de Cornellà on va morir en accident laboral el noi de 19 anys Xavi Cayuela Camilo.



La intenció d'aquesta concentració és donar a conèixer la precarietat en què des de fa anys està immersa la plantilla d'aquesta empresa on una nul·la gestió en matèries de prevenció de riscos ha desembocat en la mort de Xavi.



Torns de treball de fins a 14 hores, instal·lacions semi derruïdes, maquinària obsoleta amb els sistemes de seguretat bloquejats o inexistents, rosegadors campant pels vestidors, són algunes de les deficiències que ens han explicat els treballadors de l'empresa.



Com si això fos poc, mentre el nostre company estava sense vida dins la màquina, la fàbrica va continuar produint aquell mateix dia. Això és el que som per CIDAC i tantes altres empreses: carnassa per enriquir-los.