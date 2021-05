Avortament

L'Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre denuncia barreres per exercir el dret a l'avortament

L'Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre ha denunciat en una roda de premsa davant de l'HVCT les barreres que pateixen les dones ebrenques per realitzar avortaments voluntaris dintre de la regió sanitària i han presentat la campanya que desplegaran al territori durant els pròxims mesos sota el lema A Terres de l'Ebre, l'avortament a la sanitat pública.

Selene Alberich, membre de l'assemblea, ha denunciat que les dones que volen realitzar un avortament voluntari pel mètode quirúrgic a les Terres de l'Ebre són derivades a clíniques privades a Tarragona o Barcelona, perquè no se'ls hi ofereix aquest possibilitat a l'HVCT. Alberich ha assenyalat els desequilibris territorials, la problemàtica de l'objecció de consciència dels professionals i la privatització i retallades que ha patit la sanitat pública durant els últims anys, com les principals causes d'aquesta situació. "Deu anys després de l'aprovació de la Llei de l'avortament el Departament de Salut no ha estat capaç de proveir aquest servei, deixant-t'ho tot en mans de clíniques privades" ha assegurat.

D'altra banda, Marta Sans, també membre de l'assemblea, ha explicat que el col·lectiu inicia una campanya amb l'objectiu de "visibilitzar l'avortament i trencar amb el tabú i l'estigma que patim les dones, assenyalar les barreres que ens impedeixen exercir aquest dret i articular una resposta a les noves amenaces que el posen en perill".

Finalment, Sans ha enumerat les diverses demandes del col·lectiu, com aturar la reforma legislativa impulsada pel PSOE que pretén deixar l'IVE farmacològica com a únic mètode fins a les 9 setmanes de gestació, eliminar preceptes de la llei com la imposició dels tres dies de reflexió i la creació d'unitats especialitzades en la IVE als hospitals de referència de cada regió sanitària a Catalunya.