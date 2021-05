1-M

L'Assemblea reivindica la independència com a garantia de la defensa dels drets socials

L'Assemblea Nacional Catalana i la Intersindical-CSC, que conformen la plataforma Alcem-nos, han sortit al carrer per reivindicar "la República dels drets socials" i deixar clar que la independència és més necessària que mai per garantir una sortida socialment justa a la crisi actual.



L'Assemblea ha participat avui a les diferents concentracions convocades per la Intersindical-CSC arreu del territori. A l'acte de Barcelona hi han participat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie i la secretària nacional Mònica Batalla.



La presidenta de l'Assemblea ha manifestat que "ja fa tres anys que organitzem, conjuntament amb la Intersindical-CSC, les concentracions de l'1 de Maig en el marc de la plataforma Alcem-nos. Ho fem per construir un sindicalisme nacional fort i lliure i perquè tenim molts motius referents als drets socials per reivindicar la independència durant aquesta jornada".



Paluzie ha afegit que "l'Estat espanyol no ha donat ajudes directes a les treballadores i treballadors, autònoms i empreses més afectades per la crisi. Estem veient com torna a augmentar la desigualtat i es trenca la cohesió social".



"Tot sembla indicar que els fons Next Generations, que arribaran de part de la Unió Europea, aniran a parar a les empreses de l'Ibex. No arribaran a les petites i mitjanes empreses que conformen el teixit productiu de Catalunya", ha explicat Elisenda Paluzie.



Per acabar, la presidenta de l'Assemblea ha deixat clar que "l'independentisme té motius de sobres per manifestar-se l'1 de Maig i reivindicar la República dels drets socials".



La secretària nacional Mònica Batalla ha estat l'encarregada de llegir el manifest "Alcem-nos per la República dels drets socials": "Vivim temps difícils, immersos en una nova crisi mundial que a l'Estat espanyol s'està manifestant de forma molt visible a causa de la mala gestió i la manca d'inversions. Les conseqüències de la pandèmia ens endinsen en una crisi econòmica i social que tot indica que serà dura i llarga [...]. Ni amb un govern autonòmic ni dins de l'Estat espanyol podem tirar endavant aquesta sortida progressista i solidària a la crisi. Cal una resposta unitària de país en defensa de la democràcia, l'autodeterminació i la fi de la repressió, una resposta en defensa de la justícia social, la salut i la vida. Per això fem una crida a tornar als carrers i a seguir organitzant-nos i creant comunitat".



L'acte de Barcelona, que ha tingut lloc al Porxo de l'Auditori, ha acabat amb la lectura del manifest "Construïm un futur! Al servei del país i la gent treballadora!" per part del secretari general de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló: "Des del sindicalisme republicà i de classe tenim el repte d'organitzar la resposta social i la defensa dels nostres drets. Aquest és el mandat que ens arriba dels centenars de treballadors i treballadores que, organitzades a les seccions sindicals, als comitès d'empresa i a les juntes de personal, han fet de la Intersindical una eina cada cop més arrelada als centres de treball. Perquè la nostra força és la suma de les forces de tots i cadascun dels nostres delegats i delegades, afiliats i afiliades que treballem diàriament per guanyar una República Catalana al servei de la gent treballadora".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">⬛⬜ 📽 <a href="https://twitter.com/epaluzie?ref_src=twsrc%5Etfw">@epaluzie</a> 👉Un any més sortim al carrer amb <a href="https://twitter.com/LaIntersindical?ref_src=twsrc%5Etfw">@LaIntersindical</a> en la plataforma <a href="https://twitter.com/alcemnos?ref_src=twsrc%5Etfw">@alcemnos</a> l'1 de Maig. Per la necessitat d'enfortir sindicats compromesos amb la independència. Perquè tenim molts motius, des del punt de vista dels drets socials, per reivindicar-la. <a href="https://twitter.com/hashtag/AlcemNos?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AlcemNos</a> <a href="https://t.co/ZkEOutLXnj">pic.twitter.com/ZkEOutLXnj</a></p>— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) <a href="https://twitter.com/assemblea/status/1388425534703607809?ref_src=twsrc%5Etfw">May 1, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>