Sobiranisme

L'ASM denuncia que ser una colònia d'Espanya enfonsa la temporada turística

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha denunciat que la mitjana espanyola de contagis per COVID-19, disparada a causa de polítiques demencials com la d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid, ha provocat que Gran Bretanya restringeixi els viatges a l'Estat espanyol, amb el consegüent perjudici per a la temporada turística i l'economia de milers de famílies mallorquines. Com es pot veure, ser una colònia d'Espanya i no tenir un Estat propi fa inútils tots els sacrificis i esforços de les Balears per contenir la pandèmia.

Al mateix temps, consideram un perill i una aberració la ingerència de la judicatura espanyola en les mesures del Govern balear per combatre la pandèmia. No pot ser que les decisions d'un Govern elegit democràticament, que el futur dirà si han estat més o menys encertades però que s'han pres amb base a criteris tècnics, sanitaris i polítics, hagin d'estar pendents del que opinin uns jutges.

Aquesta vegada el Tribunal Superior de Justícia a les Illes Balears ha avalat les mesures per a després de l'estat d'alarma, però dues dels cinc jutges han votat en contra i ho han justificat amb valoracions tècniques i sanitàries, com si en sabessin més que tots els experts consultats pel Govern. No només això, sinó que Fiscalia ja ha anunciat que estudia recórrer la interlocutòria del tribunal, amb conseqüències imprevisibles.

Per si amb tot això no n'hi hagués prou, Espanya a més a més manté les Balears a la cua en vaccins, encara esperam els ajuts econòmics promesos i la ministra Montero diu que no vol parlar més del REB. Per tot plegat l'ASM constata, una vegada més, la necessitat que l'autogovern de les Balears sigui real i no de pa amb fonteta, com fins ara, per poder comandar a ca nostra de bondeveres amb independència del desgavell madrileny i espanyol.