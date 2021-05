covid-19

EH Bildu forçarà el Govern espanyol a posicionar-se a favor de l'alliberament de les patents

El Govern espanyol haurà de posicionar-se i prendre partit sobre l'alliberament de les patents de les vacunes. I ho haurà de fer empès per la interpel·lació urgent presentada per EH Bildu que es debatrà dimarts que ve, 11 de maig, a la sessió de control d'Senat. El senador Gorka Elejabarrieta preguntarà a la ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, si donarà suport i promourà, a nivell global i europeu, l'alliberament temporal de les patents de les vacunes contra el COVID-19. Tot això després que els EUA i la mateixa Unió Europea s'hagin mostrat disposades a debatre sobre l'alliberament de les patents en les vacunes contra el COVID-19. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha assegurat avui que la UE està "a punt per discutir" l'aixecament de les patents.

La iniciativa impulsada per l'esquerra sobiranista basca s'emmarca dins d'una bateria de propostes registrades recentment al Congrés, el Senat, el Parlament Europeu i els dos parlaments de Hego Euskal Herria. L'objectiu de l'àmplia iniciativa política d'EH Bildu a aquesta matèria és que les institucions i governs competents prenguin les decisions necessàries perquè la proposta per a la liberalització temporal de les patents pugui ser una realitat el més aviat possible. "Si del que es tracta és de vacunar, vacunar i vacunar, la possibilitat de comptar amb més vacunes a través de la liberalització de patents seria un avanç per augmentar el ritme de vacunació. La liberalització de les patents és la via per produir milions de vacunes diàries, accelerar la distribució i protegir a la ciutadania a nivell global i europeu ", destaca.

Compromís adquirit amb EH Bildu

La formació independentista basca recorda que el mateix president Pedro Sánchez es va comprometre davant la portaveu Mertxe Aizpurua a "impulsar i liderar" el debat de l'alliberament de les patents de les vacunes tant a la Unió Europea com a l'Organització Mundial de Comerç (OMC) , amb l'objectiu d'ajudar a l'augment de la producció, distribució i vacunació a nivell global. Un compromís ratificat fa una setmana escassa pel mateix president de Govern després de la Cimera Iberoamericana.

EH Bildu espera que el positiu anunci de Sánchez tingui recorregut més enllà de les paraules i que la ministra d'Exteriors es posicioni a favor de l'alliberament, sumant-se a el camí emprès aquesta setmana per altres països. "Mostrem la nostra disposició a treballar conjuntament per accelerar aquesta proposta i aconseguir el major suport polític i social a aquesta. Esperem que puguem treballar aquesta proposta com més aviat i la liberalització temporal de les patents pugui ser una realitat el més aviat possible", remarca EH Bildu .

Reunions amb els impulsors a nivell internacional

EH Bildu considera que és "urgent" posar en marxa aquesta necessària mesura humanitària perquè, com bé essencial d'interès públic, les vacunes no estiguin supeditades als interessos i xantatges de les farmacèutiques. Aquesta mesura possibilitaria enfrontar l'escassetat de vacunes generada pels reiterats incompliments de les grans farmacèutiques i poder així vacunar molta més gent, molt més ràpid i a escala global, com a única fórmula per acabar amb aquesta pandèmia i salvar milers i milers de vides. "Aquest ha de ser l'objectiu prioritari de tots i de totes i per això cridem a les forces polítiques i governs perquè impulsin aquest camí sense perdre un dia més", explica.

De la mateixa manera, EH Bildu es reunirà properament els delegacions de les Ambaixades de l'Índia i Sud-àfrica, com a principals impulsores de la iniciativa internacional per la liberalització temporal de les patents davant l'OMC avalada ja per més de 100 països, organitzacions humanitàries, àmbit científic i ONGs: "i fem tot això perquè creiem que en una situació d'emergència com aquesta, enmig d'una crisi sanitària i humanitària com la que estem patint, és una mesura de vital importància i molt urgent per acabar com més aviat amb aquesta pandèmia i les seves terribles conseqüències, sanitàries, i també econòmiques ".