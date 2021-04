Treballar menys per treballar totes i decréixer millor

Treballar menys hores i viure millor no és tan sols possible, sinó que és desitjable i necessari. Després de més de 100 anys d’existència, l’actual jornada laboral de 8 hores ha quedat obsoleta. El temps que dediquem al treball té unes conseqüències directes sobre les nostres vides i salut. Falta de temps per desenvolupar les nostres aficions, augment de l’estrès, ansietat, la incapacitat de passar temps amb els nostres sers estimats o el cansament acumulat després de jornades laborals extenuants. Es podria dir que el treball ens roba la vida, perquè la vida és allò que succeeix quan no estem treballant per a un altre.

Avui sabem que el canvi climàtic i la crisi ecològica són el gran repte de la humanitat. Una economia basada en el petroli barat, l’obtenció de beneficis empresarials i el creixement econòmic, és una economia depredadora. Existeix una relació directa entre aquest creixement, el consum energètic i la contaminació o destrucció mediambiental: a més consum més destrucció, perquè el nostre sistema productiu té els peus de petroli. Hem de reduir el nostre consum energètic global per a disminuir la degradació ecològica.

Enfront d’aquesta crisi socioecològica necessitem canviar de rumb la nostra societat. Estem en un compte enrere que ens porta a punts de no retorn ambientals, al mateix temps que urgeix prendre mesures de gran importància i estructurals que millorin la qualitat de vida de les majories socials. No és qüestió (només) de canviar hàbits de consum. De res ens serveix utilitzar bosses de roba en fer la compra mentre importem tones d’aliments conreats a milers de quilòmetres portats en vaixells en cambres frigorífiques. És el moment de pensar quines són les mesures urgents que mentre que milloren la nostra qualitat de vida, tenen un gran impacte en la reducció del consum energètic. Nosaltres ho tenim clar: Volem reduir la jornada laboral.

Les dades ens diuen que una reducció de la jornada laboral del 25 % suposaria disminuir la nostra petjada ecològica un 30 %, la petjada de carboni un 36,6 % i una reducció del 10,5 % de les emissions de diòxid de carboni. També sabem que mentre la productivitat ha augmentat linealment, els salaris s’han estancat des de la dècada dels 80. A més, en aquells llocs on les jornades laborals són més curtes, els nivells de satisfacció vital són majors. Hi ha marge per a reduir sense sortir perdent.

Volem reduir per millorar. No disminuir els nostres salaris, augmentar els nostres drets laborals reals, afavorir la conciliació o acabar amb les jornades irregulars no és suficient si després tenim dificultats per a accedir a un habitatge, no tenim escola pública prop de les nostres llars o el centre de salut del nostre barri està col·lapsat. Volem que menys hores de treball signifiqui més qualitat de vida.

No creiem en els cants de sirena de la digitalització del món laboral. Dècades d’avanços tecnològics no han resultat a treballar menys ni ha fet desaparèixer la desocupació forçada. Necessitem un canvi de model productiu orientat a satisfer les necessitats col·lectives, no a inundar de productes superficials el mercat. Aquest model només podrà ser democràtic, ecològicament responsable i que valori aquells sectors que produeixen benestar col·lectiu.

Treballar menys per viure millor, per repartir el treball existent i que ningú es vegi condemnada a l’atur o la precarietat. Durem a terme aquesta lluita amb tots aquells moviments que desitgin un futur millor i que vulguin una Terra en la qual la vida no sigui una mera lluita per la supervivència. Ens va la vida en això.