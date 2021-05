municipalitzacions de serveis

Treballadores del SAD de Sant Feliu de LLobregat anuncien una acampada davant l'Ajuntament

Les treballadores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de Sant Feliu, que han anunciat una acampada reivindicativa a la Plaça de la Vila per reclamar que es municipalitzi el servei. La protesta arriba després que el ple d’abril rebutgés una moció de les treballadores que demanava la municipalització del servei i que es pagués el suplement econòmic dels sociosanitaris pel context covid. La moció només va rebre el vot favorable del PSC, mentre que els partits de govern, Sant Feliu en Comú Podem i ERC, a més del regidor no adscrit, Xavier Alegre, hi van votar en contra. Ciutadans, Tots som Sant Feliu i Veïns es van abstenir, ho explica el digital Fet a SantFeliu.

Segons aquest mitjà, les treballadores del SAD ja havien avisat que si no s’aprovava la moció, acamparien a la Plaça de la Vila, coincidint amb el primer de maig, dia del treballador. Es concentraran a partir d’aquesta tarda per protestar davant l’Ajuntament i començar l’acampada. Les reivindicacions de les treballadores venen de fa temps i des de fa mig any estan organitzades en un sindicat propi, denuncien condicions laborals precàries i el seu principal cavall de batalla és demanar la municipalització del servei, que està externalitzat. L’Ajuntament va aprovar al ple de febrer un canvi de gestió d’aquest servei, incorporant-se al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC), que segons ha explicat la regidora de Serveis Socials, Flavia Reina, implicaria una gestió “mixta”. Aquest consorci ja s’encarrega actualment de gestionar el SAD de sis municipis, com Molins de Rei o El Prat de Llobregat, però la proposta no agrada al sindicat SAD de Sant Feliu.