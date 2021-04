Irregularitats

Sense rastre del centenar d'habitatges 12 anys després de la requalificació les cases d’en Trinxant de Barcelona

L’Associació de Veïnes i Veïns i l’Observatori d’Habitatge i Turisme del Clot‐Camp de l’Arpa compareixeran en roda de premsa dimecres 14 d’abril a les 11 a la Plaça de Can Oliva (Trinxant- Meridiana) per donar a conèixer totes les irregularitats que envolten el reallotjament urbanístic de les veïnes i veïns afectats pel pla urbanístic de la zona.

L’any 2009 s’aprovà la requalificació de l’espai comprès entre els carrers Nació, Degà Bahí, Trinxant, Meridiana i Tomàs de Padró amb el projecte d’expropiació dels habitatges existents i la previsió de construcció d’una escola bressol, de zones verdes i d’edificis destinats a més de 100 pisos . Se’n preveia l’execució completa en 10 anys.

L’escola bressol i el parc es van fer gràcies a la pressió veïnal. Però, a dia d’avui encara no hi ha ni rastre de l’edifici AA1‐A2 destinat als afectats urbanístics. Que hauria d’estar ja enllestit. Així mateix les cases d’en Trinxant encara romanen en peu, amb moltes persones que hi viuen i amb greus problemes de manteniment, seguretat i salubritat. L’Ajuntament no fa res per avançar en el projecte.