La impunitat policial a Linares

El passat 12 de febrer, dos policies espanyols apallissaven a un home al mig del carrer de Linares davant la mirada espantada de la seva filla de 14 anys. A l'endemà, Linares surt al carrer per exigir justícia per a la persona agredida i condemna als dos policies agressors. La resposta de l'Ministeri de l'Interior de l'Estat espanyol, dirigit pel govern de PSOE-Unides Podem, va ser la repressió policial. El resultat de l'acció policial contra la població de Linares va ser l'ingrés a l'hospital de dos joves de Linares a conseqüència de les ferides produïdes pels trets amb armes de foc dels antiavalots.

Després de l'obertura de diligències de la fiscalia, la comissaria de Jaén obre una investigació, dictaminant mitjançant ofici que els trets es van produir per "error" i que no ha estat possible trobar una "responsabilitat individual". Res d'ells ens sorprèn, encara que ens indigna profundament. Als dos ferits de bala es van sumar desenes d'agressors d'uniforme que han colpejat a grans, joves i nenes. No és un cas aïllat i per a això cal recordar altres casos recents com la tortura d'una jove a Granada al juny, els dos joves morts en els calabossos de Algesires el passat any, la mort de Cristòfor al calabós de Jódar al novembre o les denúncies per abusos que setmanalment es coneixen des de totes les presons a Andalusia.

Que no hi hagi responsables dels dos ferits de bala a Linares no s'explica sense entendre la posició de les Forces de Seguretat com els encarregats de "mantenir a ratlla" a el Poble Andalús, fins i tot quan la protesta és una reacció lògica als seus abusos. Els successos ocorreguts manifesten un cop més el caràcter neofranquista de l'Estat espanyol i les seves Forces de Seguretat, sempre disposades a agredir el Poble Treballador Andalús quan es tracta de defensar els interessos de l'oligarquia o quan les andaluses ens rebel·lem davant els seus abusos. Les actuacions de les Forces de Seguretat de l'Estat, tenen una constant: la impunitat. I aquesta impunitat es fa possible per la complicitat judicial i política de l'Règim de l'78.

Quan en les eleccions a la Comunitat de Madrid es parla d'un "cordó sanitari" a Vox, per part dels mateixos partits que formen el govern i que dirigeixen a la policia que a Linares i en altres poblacions agredeix a la població, se'ls oblida dir que el feixisme no ha arribat amb Vox; que aquest impera des del cop d'Estat de l'36 i mai va marxar. Es va quedar a les forces repressives, en l'exèrcit, en l'Església, en el poder judicial, en les grans empreses, en els mitjans de comunicació ... i en la majoria dels partits polítics de l'Règim de l'78.

Espanya és un Estat irreformable on és impossible acabar amb el feixisme i amb la brutalitat policial perquè la seva pervivència depèn de la repressió. Lluitar contra el feixisme és lluitar per la República Andalusa de Treballadores. Només la Sobirania expressada en un Estat propi dirigit per les treballadores ens pot garantir una Andalusia lliure de feixisme i de policia espanyola.

El resultat de les investigacions arran dels fets de Linares ens venen a recordar que Andalusia és una nació colonitzada i el Poble Andalús un poble sotmès. Res podem esperar de les seves institucions. Només la nostra autoorganització i l'exercici de l'autodefensa andalusa poden fer front a la seva violència policial. Andalusia és una nació oprimida i només el Poble Treballador Andalús organitzat pot constituir un contrapoder capaç de fer front a les institucions de l'Estat.

Només el poble salva el poble!

Fora Policia espanyola d'Andalusia!

Permanent de la C.N. de Nació Andalusa.

Andalusia, abril 27 de 2021.