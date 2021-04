Simbologia

Manifestació a Perpinyà contra el canvi de l´escut i lema de la ciutat

Gairebé mig miler de persones s'han manifestat aquesta tarda pels carrers de Perpinyà per protestar contra el canvi de l’escut i lema de la ciutat. I és que el batlle d'ultradreta Louis Aliot va canviar el lema de la ciutat de 'La Catalana' per 'La radiant', al·legant que el municipi estava "ancorat en la seva identitat catalana". Els manifestants acusen Aliot de voler fer desaparèixer els signes d'identitat de Perpinyà de forma unilateral. La marxa ha sortit de la Plaça Catalunya i s'ha desplaçat fins a l'Ajuntament de Perpinyà on s'ha llegit un manifest en contra de la decisió d'Aliot.

L’Ajuntament de Perpinyà va presentar el passat 30 de març en una nota de premsa el nou escut de la ciutat. Consisteix en la representació d’un immaculat Sant Joan Baptista que sosté un xai al braç sobre un fons de colors catalans. L'escut està vorejat per una banda blava, blanca i vermella i sota el lema "Perpinyà la radiant", "Perpinya la Radiant" en versió catalana. "L'escut recorda la història de la nostra ciutat, la seva identitat catalana a través dels seus colors, la seva cultura i les seves tradicions, en particular mitjançant la presència de Sant Joan Baptista que se celebra cada 24 de juny amb la flama de Canigó que acaba el seu curs aquí a Perpinyà amb motiu del solstici d’estiu ”indica la nota de premsa municipal.

Aquest escut recorda, segons alguns, un altre utilitzat al segle XIX. Substitueix el logotip de la ciutat, que representa el Castillet, antiga porta de la ciutat i símbol de Perpinyà, designada llavors per "Perpinyà la Catalana".

El grup d'oposició a l'ajuntament de Perpinyà "Perpinyà per a vosaltres" indica en un comunicat de premsa "La pobresa de la realització d'aquest logotip obsolet (a tots els nivells de significat per als partits gràfics) està, amb raó, àmpliament subratllada pels nombrosos indignats Perpignanais . Sant Joan té un aspecte galós desconcertat aquí, per als que l’han reconegut. L’altre menys iniciat es pregunta què fa Jesús al logotip de la ciutat, en un país laic, el 2021 ” .

"L’Assemblea Nacional de Perpinyà de l’ajuntament continua la seva tasca de descatalanització de la fidelíssima vila, adverteix el partit Unitad Catalana. Després d’haver imposat la bandera francesa permanentment a les muralles de Castillet com a forma de demostrar que aquest monument emblemàtic i simbòlic de la nostra nacionalitat catalana es trobava realment sota la dominació francesa, el nou logotip de la ciutat suprimeix la denominació Perpinyà la Catalana / Perpinyà la Catalana.

A més del fet que aquest logotip és lleig i passat de moda, es refereix a una imatge religiosa (què passa amb el laïcisme?) I amb mirada cap enrere (...)podem veure que res no queda a l’atzar pel que fa al simbolisme. La cresta catalana està ben envoltada per una sanefa vermella blava blava. Insidiosament però amb seguretat, la ideologia de l’extrema dreta nacionalista francesa s’obre camí a la nostra ciutat i marca el seu territori ” .