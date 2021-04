Diada de Sant Jordi

La plataforma Enllaçats per la Llengua es concentra per demanar la igualtat legal, administrativa i al mitjans per a la llengua catalana

La plataforma Enllaçats per la Llengua es concentra demà davant el Consolat de la Mar a les 12h per reclamar que es garanteixi el dret de totes les persones que viuen als territoris de parla catalana a conèixer i a poder usar la llengua que identifica la societat on viuen i que es garanteixi el seu dret a formar-ne part en igualtat de condicions.

Igualment, volem proclamar el dret col·lectiu de la comunitat catalanoparlant a existir de manera incondicionada, i el dret de les persones que la integren a viure-hi en català de manera lliure i plena. També demanam que els centres educatius, com a espais principals de formació i socialització, garanteixin que els infants siguin competents en català i puguin gaudir de les mateixes oportunitats, sigui quina sigui la seva llengua inicial.

Enllaçats per la Llengua està format per entitats de tots els territoris de parla catalana (Andorra, Catalunya Nord, Principat de Catalunya, Franja de Ponent, País Valencià, l’Alguer i Illes Balears). A la concentració hi haurà una representació de les entitats d eles illes, STEI INTERSINDICAL I Plataforma per la Llengua.