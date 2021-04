La PAH denuncia l’Escola Concertada Ramon Llull davant Inspecció Educativa i l’Oficina de Drets del Menor per obligar a pagar una tablet a un alumne d’una família vulnerable

La Plataforma d’afectats per la Hipoteca (PAH) ha presentat una denúncia davant el cap d’Inspecció Educativa de la Conselleria d’Educació, Sr. Antoni Arbós Grimalt, contra l’Escola Concertada Ramon Llull, d’Andratx, per obligar a pagar a un alumne d’una família vulnerable 325€ cada curs des de 2019, a més d’altres despeses per les llicències dels llibres de text digitals i no haver-la informat ni tramitat cap ajuda econòmica. Igualment la PAH ha traslladat la denúncia a l’Oficina de Drets del Menor.

Isabel Ruiz, representant de la PAH, que dona suport de fa temps a aquesta família per problemes d’habitatge, va tenir coneixement per la mare de l’alumne de la despesa escolar que venia suportant aquesta família i totes dues van tenir una entrevista amb Evaristo Pons, director de l’EC Ramon Llull, per tractar de trobar una solució, encara que no van a conseguir res.

La direcció de l'escola no només no va atender la situació de vulnerabilitat, sinó que a més ha amenaçat amb privar l'alumne de l'iPad si es retardaven en els pagaments de les quotes. Així ho han fet ja, han assegurat en la reunió amb la representant de la PAH, amb altres dos alumnes en circumstàncies similars que han hagut de deixar l'iPad a l'escola i no el poden dur a casa per fer “els deures” per no poder pagar les quotes.

El director en cap moment va tenir en consideració les dificultats econòmiques d’aquesta família malgrat haver-li fet conèixer l’informe de vulnerabilitat emès per la Treballadora social de l'ajuntament d'Andratx. Únicament es va limitar a l’opció de "fer un parell de trucades i enviar l'alumne vulnerable a una escola pública" i culpar a la Conselleria d’Educació perquè aquesta "no els ofereix cap tipus d'ajuda".

A la seva denúncia davant el Cap de Departament d’Inspecció Educativa, la PAH reclama la nul·litat dels pagaments pendents de l'iPad i les llicències informàtiques i el reemborsament del què ja ha pagat aquesta unitat familiar vulnerable, atès que considera que l'EC Ramon Llull està suficientment informada de la vulnerabilitat de l’alumne i la seva família, de les subvencions existents i de la llei que protegeix l'escolarització gratuïta.

Igualment la PAH sol·licita que el Servei d’Inspecció Educativa realitzi una inspecció a l’EC Ramon Llull, donat que aquest és un problema que els consta que afecta més alumnes discriminats per negligència de la direcció de l'escola pel que fa a les situacions de vulnerabilitat econòmica.