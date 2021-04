Pensions

La Marea pensionista en una reunió amb el PSC-PSOE qüestiona la política del Govern espanyol

Continuant el programa d'entrevistes de la Marea Pensionista amb les forces polítiques per part del nostre moviment a Catalunya, aquest 14 d'abril una delegació de Marea Pensionista composta per Conchita Ribera, Josep Salas, Pere Serra i Ramon Franquesa s'ha reunit amb el PSC.

Aquest estava representat per la diputada Mercè Perea i el parlamentari de Catalunya Raúl Moreno. Una nodrida representació de les marees ha estat concentrada a la porta de la seu de PSC durant hora i mitja acompanyant les exigències plantejades per la delegación.En el curs de la reunió, hem posat de manifest el descontentament del nostre moviment amb l'evolució de l'activitat legislativa de govern, en el qual el PSC-PSOE té el major pes de decisió.

L'acord programàtic de govern, que van publicar en la seva constitució, encara que no recollia el conjunt de les reivindicacions del nostre moviment, el considerem un avanç en l'àmbit de les pensions. No obstant això, en el curs dels últims mesos, hem comprovat que aspectes essencials d'aquest compromís no s'estaven aplicant: el decret de Escrigui de febrer no tanca la bretxa de gènere, la revaloració no es reconeix a través d'l'IPC, el factor de sostenibilitat no s'ha derogat i la reforma laboral segueix vigent. Es tracta de qüestions que estaven recollides en el seu programa i que passant els mesos no s'aborden, ni resolen.

A més, la recomanació 16 de l'pacte de Toledo suposa un canvi qualitatiu en la direcció de privatitzar les pensions, que no constava en cap programa electoral socialista.En definitiva, se'ls va recordar que el nostre moviment que porta deu anys de treball i 3 omplint setmanalment les places, no va a cessar en la seva mobilització i que anem a denunciar qualsevol intent de degradar el sistema públic de pensions, requerint a un canvi d'actitud ia sumar-se a la demanda d'una auditoria dels comptes de la seguretat social.

La delegació de PSC va respondre que:

a) Senten que el nostre moviment no els deixa parlar i que els pressuposem una posició que no han adoptat, confonent el que planteja la premsa amb el que proposen ells com a partit.

b) Reconeixen que el sistema de la Seguretat Social és sostenible i que han denunciat davant Brussel·les que l'informe de Montoro sobre el dèficit d'un 6% de la Seguretat Social és fals.

c) Que van a defensar com a sistema de revalorització l'IPC i no qualsevol altre indicador.

d) Que, encara que no ho han fet encara, tenen previst derogar el Factor de Sostenibilitat.

e) Que no consideren que el problema de la bretxa de gènere s'hagi resolt amb el decret de Escrigui i que van a produir-se noves mesures de millora de les pensions de les vídues que només cobren una pensió.

f) Que canviaran la Reforma Laboral tal com es van comprometre.

g) Que estan disposats a donar suport a una auditoria de la seguretat social, sempre que això no suposi tornar el deute als pensionistes de forma immediata, demanant-nos una reunió específica per redactar aquesta demanda.

h) Que el Pacte de Toledo és un mecanisme de consens que protegeix les pensions de l'alternança política.

i) Que la recomanació 16 permet que les pensions privades siguin protegides per la negociació col·lectiva davant l'avarícia dels bancs.

Resposta de la Marea Pensionista

a) Que per la nostra part no hi ha cap ànim de distorsionar el seu discurs i que per tant transmetrem amb exactitud els seus arguments. Però, en qualsevol cas, nosaltres no som precisament els privilegiats pels mitjans de comunicació, que segueixen silenciant gran part de la nostra activitat i proposta. En tot cas, és el ministre Escriba, qui hauria de ser molt més transparent i clar en els seus missatges i compareixences o el PSC ser-ho en el seu cas en transmetre la seva posició si no és la mateixa que la d'alguns membres de govern o la que els mitjans difonen.

b) Ens alegrem que mantinguin la voluntat de desenvolupar les mesures que es van comprometre a adoptar en un sentit d'avanç per a protegir les pensions públiques. Però que comprenguin que no ens basten les paraules i anem a mantenir les mobilitzacions fins que aquests canvis es materialitzin.

c) Per a nosaltres el Pacte de Toledo no és un marc de negociació política, sinó un intent de convertir el debat polític en una qüestió tècnica per sostreure a Parlament un debat que és polític. Per això ens oposem al seu foscor i falsa aparença de neutralitat i ho seguirem denunciant.

d) Privatitzar les pensions en el marc de convenis col·lectius, és una manera de buscar complicitat social a una mesura que obligui els treballadors a sotmetre les seves cotitzacions a un àmbit privat. Els bancs no han aconseguit desviar voluntàriament a la ciutadania a les pensions privades i ara intenten imposar per obligació legal.

e) Estem disposats a negociar la forma en què el PSC-PSOE se sumi a la demanda d'auditoria. Mai hem exigit vincular-la a una devolució immediata del deute, sinó que el nostre objectiu declarat és demostrar que el sistema és solvent i sostenible.

Encara que la valoració d'aquesta reunió correspon efectuar-la al conjunt de l'organització, els membres de la delegació considerem que s'ha produït un canvi positiu de posició en qüestions importants i que això obeeix a la pressió que han efectuat per defensar els nostres drets, en condicions extremadament difícils d'epidèmia.