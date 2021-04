Pensions

La Marea Pensionista de Catalunya torna a mobilitzar-se

Aquest dilluns a les 10 h. reprenen les concentracions setmanals a la Pl. Universitat. en defensa del sistema públic de pensions. i en contra del Pacte de Toledo, especialment dels Plans de pensions privats d'Empresa.

També reprenen les trobades amb els partits polítics. El passat 6 de març vàrem ser rebuts a la seu d'En Comú/Podem. Ara amb el PSC: Dimecres, 14 d'abril a les 10:30, es concentraran a la seu del PSC (c/ Pallars, 191) per acompanyar a la delegació de la Marea Pensionista de Catalunya (MPC) que es reunirà amb els diputats responsables del tema de les pensions per manifestar-los les raons de la nostra oposició al pacte de Toledo. Posteriorment, els nostres companys i companyes ens explicaran com ha anat la reunió.