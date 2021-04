Mobilitat

La CUP vol que Tarragona aposti per una model de mobilitat sostenible transformador

La Candidatura d’Unitat Popular presentarà una moció al proper Ple per tal d’acordar mesures que vagin cap una mobilitat sostenible “que requereix d’actuacions per tal de garantir la seguretat i facilitar una veritable transició cap aquest model urbà de mobilitat sostenible transformador”. Les portaveu del Grup Municipal, Eva Miguel, recorda que el maig de 2020 es va presentar la modificació de l’Ordenança de Convivència sobre temes de mobilitat, “procediment que es va dur a terme amb poc marge de temps i amb preses”. En aquell moment, la CUP va posar damunt de la taula que “s’estava prioritzant el fet que s’implantessin empreses per la gestió de patinets elèctrics a la ciutat en detriment d’una planificació acurada al voltant de la mobilitat sostenible a Tarragona”.

La consellera Ines Solé afirma que “les mesures implementades fins al moment són totalment insuficients i ara mateix generen inseguretat”, ja que en paraules de les cupaires, “al contrari del que se’ns havia dit, Tarragona ciutat 30 no garanteix la convivència entre vehicles de mobilitat individual, bicis, cotxes i vianants”. Entre els acords proposats per les cupaires està l’elaboració d’una Ordenança Municipal de Mobilitat que abordi aquest tema en totes les seves dimensions per garantir el desplaçament segur de les veïnes en bici, patinet o a peu per tota la ciutat “de Llevant a Ponent, i del Barri del Port fins a Sant Salvador”. A més, les anticapitalistes volen acordar que s’estudiï la viabilitat d’internalitzar el servei de patinets elèctrics i la possibilitat d’implementar un servei de bicing municipal a la ciutat. La consellera Solé explica que “la implantació de la mobilitat sostenible a la nostra ciutat no hauria de passar per l’explotació privada” i que “l’administració pública local hauria d’apostar per la implantació d’un servei públic i de gestió directa de servei de bicicletes i patinets”. En aquest sentit, la CUP proposa que sigui l’empresa resultant de la fusió entre EMT i AMT la que gestioni el servei de patinets i bicis.

Finalment, la formació cupaire proposa que es delimitin carrils bici i de patinet efímers “per facilitar la circulació i la mobilitat segura” mentre els carrils definitius no estiguin acabats. La consellera Eva Miguel recorda que “durant el confinament es va perdre l’oportunitat de començar a traçar carrils bici efímers, tal i com ja vam proposar” i assegura que “el temps ens ha acabat donant la raó davant la necessitat de definir aquests espais”. Miguel afirma que “Tarragona té un gran repte per avançar cap una mobilitat més sostenible” i cal “la implantació de plans urbans de mobilitat sostenible com una mesura clau per cohesionar, per salvaguardar la salut de les persones”. Per últim, la cupaire recorda que a Tarragona es va deixar caducar el PMUS i “som lluny de donar resposta a les mancances endèmiques que patim en aquesta matèria”.