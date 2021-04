La CUP Tarragona ja va advertir que les condicions del plec per l'Estudi Paisatgístic de la Budellera eren massa restrictives

Un dels acords de la CUP amb el Govern Municipal per l'aprovació dels pressupostos municipals 2020 era dur a terme un Estudi Paisatgístic de la Budellera. Aquest ha d'ajudar a ampliar la categoria de protecció a tot l’entorn i, d’aquesta manera, conservar i posar en valor tot aquest espai verd. Les cupaires van proposar que fos l'ICAC qui dugués a terme el projecte.

La consellera Eva Miguel explica que "quan ens van presentar el plec ja vam advertir que hi havia clàusules que farien difícil que entitats, empreses i centres de recerca, com l'ICAC, s'hi presentessin". La regidora cupaire lamenta que el conseller Pinedo no rectifiqués aleshores i que ara s'hagi de modificar el plec "havent perdut un any".

Les anticapitalistes proposaven elaborar un estudi integral paisatgístic en el que s’avaluessin els components històrics i naturals que es podrien posar en perill si acaba desplegant-se del pla urbanístic de la Budellera, actualment aturat. "Som plenament conscients que els poders fàctics d'aquesta ciutat no s'aturaran i que la Budellera encara no l'hem salvat definitivament, per això urgeix aquest estudi", ha afirmat Eva Miguel.