LAT

La CUP Reus denuncia la manca de voluntat política del govern municipal en el soterrament de la línia d’alta tensió dins del nucli urbà

La CUP Reus ha denunciat la manca de voluntat política del govern de Reus en el soterrament de la línia d’alta tensió dins del nucli urbà. "És incomprensible què impedeix al govern (JxCat, ERC i Ara Reus) donar compliment al seu compromís electoral en el soterrament de les torres d’alta tensió a la urbanització El Pinar. Aquesta és una demanda bàsica i d’obligat compliment per llei. Mantenir les torres d’alta tensió dins d’una zona habilitada té un alt risc tant per a la salut de les persones com per al medi ambient", remarca la formació

Al 2011 l’alcalde Carles Pellicer va anunciar que havia aconseguit un acord amb Endesa, desbloquejant el projecte que havia estat llargament reivindicat pels veïns. En canvi, a hores d’ara encara no s’ha fet res. Tot i preguntar sobre aquest tema en Comissió Informativa el passat mes de març, no vam rebre cap resposta convincent. Per això, el grup municipal de la CUP hem demanat més informació a govern per tal d'aclarir en quin punt està bloquejat el projecte i per què no s’està avançant en aquest sentit. Concretament preguntem:

La CUP es pregunta:

"Què ha succeït? Per què no s'ha executat l'obra, si al 2011 ja es comunicava el desbloqueig en l'acord entre les parts?

En quin punt del procés es troba el projecte? Què hi manca?

Es durà a terme durant els dos anys que queden de mandat?

Per què no s'ha anat comunicant tot el referent a aquest projecte a la Associació de Veïns de la zona afectada?"

Les torres d’alta tensió poden provocar greus perjudicis a la salut de les persones. Més enllà de la contaminació electromagnètica, la contínua exposició per habitar prop de les torres d’alta tensió afecta a la qualitat de vida dels veïns i pot provocar mals de cap, insomni o migranyes. Les línies d’alta tensió aèries també impacten de manera significativa al medi ambient. A més de la segmentació i fragmentació del territori, els cables d’alta tensió provoquen la mort de més de 30.000 aus a l’Estat espanyol, moltes d’elles, espècies amenaçades.

Per tot això, insta al govern de Reus (Junts, ERC i Ara Reus) que actuï amb la màxima celeritat per tal de solucionar un problema tan greu com aquest i que s’arrossega des de fa més d’una dècada.