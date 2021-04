habitatge

La CUP Reus demana al govern que negociï la cessió d’ús d’habitatge buit en mans de bancs

La Candidatura d’Unitat Popular de Reus torna a alertar de la greu problemàtica de l’habitatge a Reus, una situació actual ja d’emergència i que «s’agreujarà els pròxims mesos». Tot i celebrar la moratòria de desnonaments que va anunciar ahir el govern espanyol, els anticapitalistes consideren que això només serveix per donar oxigen durant unes setmanes.

En referència al conveni signat entre l’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya per inspeccionar 40 pisos buits, propietat de bancs, per «motivar a incloure’ls a la borsa d’habitatge», el regidor cupaire Edgar Fernàndez recorda que ja existeixen «grans beneficis fiscals i econòmics per dinamitzar els pisos en desús» i que «en lloc de motivar que els pisos buits es posin a lloguer, l’Ajuntament hauria de forçar o negociar amb els bancs i els grans tenidors la cessió dels pisos a 5 o 7 anys a la Borsa d’Habitatge de Reus».

Fernàndez: «El problema de l’habitatge és que allò que és bàsic per a la vida, com tenir un sostre, estigui subjecte als interessos del mercat»

La CUP també proposa que l’aplicació de les sancions coercitives s’activi com més aviat millor perquè els pisos deixin d’estar en desús, de fet «és una mesura que fa anys que es pot aplicar i no hi ha hagut manera», carrega Fernàndez. Per altra banda, a formació insta al govern de Reus a fer una campanya informativa sobre les opcions d’arrendament de pisos en desús, per tal de facilitar que diferents propietaris els posin a lloguer.

En aquest sentit, Fernàndez recorda la moció de la CUP aprovada el febrer de 2020 per àmplia majoria perquè la ciutadania rebés la informació necessària amb relació a l’accés a l’habitatge i pel coneixement dels seus drets, però que en canvi, «no s’ha fet res». El regidor clama que es faci una campanya similar a la que es va fer amb els pisos de la Patacada, «que es va aconseguir posar a lloguer en quatre dies» recorda.

El regidor cupaire també posa sobre la taula del Consell Municipal d’Habitatge dos debat: un sobre ordenances i política fiscal, de cara a la seva aprovació prevista al setembre; i l’altre, sobre noves formes de tinença, com poden ser les cooperatives d’habitatge.

Finalment, Fernàndez ha valorat la feina de les diferents entitats de la ciutat que treballen per l’habitatge, com el Sindicat d’Habitatge de Reus, que actua cada setmana per aturar desnonaments; ARSU, al costat de les persones sense sostre; Reus Refugi i UCRF que denuncien el racisme estructural i la dificultat de poder-se empadronar a la ciutat.