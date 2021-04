covid-19

La CUP-NCG denuncia el retorn de mesures més restrictives del PROCICAT

El retorn a mesures més reestrictives per fer front a la COVID19 evidencien allò que la CUP porta mesos denunciant: que les decisions que pren el PROCICAT no busquen preservar la salut de la població sinó salvaguardar els interessos de determinats lobbys econòmics.

La CUP-NCG remarca que la situació alarmant actual no s’ha generat d’un dia per l’altre sinó que fa setmanes que experts i professionals de l’àmbit sanitari i epidemiològic alerten de l’increment de casos i de la major virulència de la soca britànica. Tant és així, que des de la mateixa Generalitat, abans d’iniciar-se aquestes darreres vacances, ja avançaven, explícitament, que quan aquestes concloguessin caldria aplicar mesures més reestrictives. És per això que, segons la CUP-NCG, «les decisions que s’han pres semblen haver estat més encaminades a salvar la setmana santa que no pas a la salvaguardar la salut pública». Per aquest motiu, la CUP-NCG exigeix que el PROCICAT comenci a elaborar actes de les reunions que realitzi i que aquestes siguin públiques, per tal que tota la ciutadania pugui conèixer quins criteris es segueixen per adoptar acords i, especialment, «per saber quines són les persones que hi participen i a quins interessos representen».

La formació anticapitalista considera que el problema de l’estratègia que s’està fent servir d’allargar unes mesures que, tot i ser laxes, no deixen de causar un fort impacte negatiu en l’economia i en la salut de la població, «no és la ‘‘fatiga pandèmica’’ a la que s’ha referit la consellera Vergés, sinó que és desgavell cada cop més insostenible». Per a la CUP-NCG, el més efectiu i menys lesiu seria que la Generalitat desplegués aquelles ajudes econòmiques a la població que permetessin reduir el mínim l'interacció entre la ciutadania durant un període temporal reduït.

Per últim, la CUP-NCG també denuncia que contínuament es fa recaure en la població la responsabilitat de fer front a la COVID-19. En aquest sentit, retreuen a la consellera Vergés i al Secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que eludeixin la seva responsabilitat. Els poders públics, asseguren, «han de complir amb les seves obligacions, i ara mateix ni tan sols s’està garantint el dret a teletreballar o les mesures sanitàries necessàries a molts sectors laborals». Afegeixen que és necessari i urgent vacunar a la població de forma massiva i afegeixen que el millor agraïment que es pot fer al personal sanitari, en referència, també, a les paraules de la consellera de Salut, és millorar les seves condicions laborals.