La CUP insta a l’Ajuntament de Reus al soterrament de les línies d’alta tensió a tot el nucli urbà

El grup municipal de la CUP proposarà al Ple de l’Ajuntament de Reus del proper dijous 22 d’abril que el consistori treballi amb l’Ajuntament de Castellvell i la Generalitat de Catalunya pel soterrament total de la línia d’alta tensió que traspassa la urbanització El Pinar de Reus. La formació recorda que es tracta d’un compromís de diferents governs locals des de la més de 10 anys. A més de l’incompliment dels terminis establerts, la Candidatura denuncia que s’ha perdut l’opció de demanar-ne una moratòria, «per falta de coordinació i priorització».





A més, la moció inclou diversos acords en matèria d’esport i salut pública. Assenyalen que la zona afectada està inclosa dins de la guia «Rutes per Reus i el seu entorn», on es recullen rutes saludables a peu i en bicicleta. Recorden l’alta afluència de persones que utilitzen tant la carretera de Castellvell com l’Avinguda de les Torres per fer exercici. En aquest sentit, proposen que es garanteixi i s’habiliti espais a l’aire lliure on poder practicar activitats esportives sense cap risc.





D’altra banda, la formació cupaire emplaça l’Ajuntament a posar en valor la perspectiva de salut pública, «de forma transversal, en tots els plantejaments que faci el govern municipal en les seves polítiques, propostes i plantejament». La CUP recorda les conseqüències de mantenir les torres d’alta tensió al costat de pràcticament 300 llars residencials, així com per als animals de companyia, aus i fauna salvatge.